Après la KD 3 en 2023, Nike plancherait sur un retour de la KD 4 en 2024 ! D’après Nice Kicks, la quatrième chaussure de Kevin Durant ferait d’abord son retour sous sa version « Galaxy », sortie à l’occasion du All-Star Game 2012, au sein d’un pack comprenant également la LeBron 9 « Bang Bang » et la Kobe 7 « Galaxy ».

Avec sa tige argentée à l’avant du pied, ses finitions en orange comme sur le « Swoosh » présent sur le strap en gris, et sa semelle intermédiaire à motifs cosmiques reposant sur une semelle extérieure phosphorescente, la KD 4 « Galaxy » est bien dans le thème.

La balle est maintenant dans le camp de Nike qui devrait officialiser la nouvelle dans les prochains mois.

(Via NiceKicks)

