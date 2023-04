Au forceps, les Sixers font le break face aux Nets

Pas de miracle pour les Nets. Malgré un effort remarquable de résilience durant trois quart-temps et demi, les hommes de Jacque Vaughn ont effectivement craqué dans la deuxième moitié du dernier acte, dans un match franchement pas beau en attaque, sous les assauts tardifs mais décisifs de Tyrese Maxey et Joel Embiid.

Guerre de tranchées entre deux formations très loin de leur meilleure soirée en attaque (19 pertes de balle pour 21 passes pour Philadelphie, à peine 38% aux tirs pour Brooklyn), ce Game 2 était ainsi bien plus disputé que le premier, mais les coéquipiers d’un solide Cam Johnson ont fini par payer cash, dans le quatrième quart-temps, leur très faible production offensive de la seconde mi-temps (seulement 35 points).

Pendant que dans le même temps, sans surnager pour autant, les locaux montaient de plusieurs crans leur intensité défensive, et trouvaient les ressources nécessaires pour faire la différence en attaque, dans le « money-time ».

Cruel pour Brooklyn, et le break est donc fait pour la troupe de Doc Rivers, qui a l’occasion de tuer la série, ou presque, au prochain match, le premier à Brooklyn.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’effondrement des Nets après la pause. En première mi-temps : 49 points marqués. En seconde ? Seulement 35 points, à 35% aux tirs… Le match dans son ensemble n’était pas une démonstration d’attaque, mais la deuxième période fut particulièrement pénible pour les Nets, rattrapés par une adresse faiblarde quand dans le même temps, les Sixers haussaient sérieusement le ton en défense. Par moments, cette équipe manque tout simplement de talent offensif pour espérer s’en sortir, surtout en playoffs, à l’extérieur, face à une telle adversité.

– Les rebonds offensifs et la peinture, facteurs X pour les Sixers. Comme au Game 1, les Nets ont systématiquement doublé en défense sur Joel Embiid, et ont pour cela favorisé un cinq « small-ball », avec notamment Royce O’Neal en poste 5 d’un soir, pour davantage de vitesse, au détriment de la taille et la verticalité. Un choix qui se défend mais qui fut un échec cuisant au cours de ce Game 2, car la troupe de Brooklyn a (logiquement) pris cher sous les panneaux : +8 pour les 76ers pour les rebonds offensifs (13 à 5), et surtout +24 pour les points dans la raquette (46 à 22). Le candidat MVP de Philly s’offrant un double-double de mammouth : 20 points et 19 rebonds !

TOPS & FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Pendant que James Harden passait globalement à côte de son match, le « dragster » des Sixers répondait présent en soutien de Joel Embiid : 33 points (12/23), dont 10 points dans le seul dernier quart-temps, pour brillamment aider son équipe à définitivement distancer l’adversaire. Ajoutez 3 rebonds et un contre sans la moindre perte de balle et vous obtenez le meilleur +/- de son équipe (+17). Une belle partition du produit de Kentucky.

✅ Joel Embiid. Rien à signaler ici, avec une nouvelle performance XXL du patron local. Assez discret en première mi-temps, à l’image de son équipe finalement, le pivot potentiellement élu MVP prochainement a haussé le ton après la pause. En tous points puisque en plus de son double-double (20 & 19), il ajoutait 7 passes et 3 contres. Dans le dernier quart-temps, il a notamment inscrit 8 de ses 20 points.

✅ Paul Reed. Les entrées du jeune pivot remplaçant furent effectivement très bonnes, le garçon faisant étalage, en seulement 11 minutes, de son énergie pas toujours contrôlée mais en revanche illimitée. Suffisant pour compiler 6 points et 3 rebonds et, s’assurer une place dans la rotation au moins pour le reste de cette série, face à un adversaire qui représente une bonne « matchup », par son manque de taille à l’intérieur, pour son profil.

✅⛔️ Cam Johnson. C’était très bien parti pour que la soirée, à défaut d’aboutir sur une victoire des Nets, soit le théâtre d’un coup de chaud épique de l’ancien de North Carolina, qui à la mi-temps pointait déjà à 22 points. Malheureusement, comme toute son équipe, il s’est terriblement refroidi au retour des vestiaires, et n’a finalement ajouté que 5 points à son compteur personnel en seconde période. Sa performance reste solide puisqu’il termine deuxième meilleur marqueur du match avec 28 points (11/19), sans oublier 4 rebonds et 2 interceptions (et un énorme poster sur Joel Embiid).

LA SUITE

– Game 3 : dans le nuit de jeudi à vendredi (01h30), à Brooklyn.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.