Les Nets changent d’artiste pour leur prochain maillot

Après avoir rendu hommage cette saison à Basquiat pour leur maillot City Edition, les Nets ont confié à KAWS le design de leur maillot City Edition 2023/24. Sa signature est visible sur le short, et l’artiste s’est dit très fier d’avoir été choisi pour ce modèle plus qu’original.

« Fier d’habiter à Brooklyn, j’ai été ravi que les Nets me demandent de créer un nouveau design pour leur ensemble », explique-t-il. « L’histoire, la communauté et la passion de ce quartier créent une énergie qui inspire mon studio, les joueurs et les fans. Mon design vise à capturer l’effervescence que nous ressentons quotidiennement lorsque nous parcourons Brooklyn. »

Dans les couleurs et la police de caractère, on retrouve l’esprit de ses oeuvres au croisement de la street culture et de la culture pop.

« Brooklyn abrite certains des plus grands créateurs du monde dans tous les domaines de la culture, y compris la mode et les arts, et nous sommes motivés par cette capacité unique de marier le basket-ball avec le meilleur de notre quartier » écrit Andrew Karson, vice-président de BSE Global, propriétaire des Nets. « Cette collaboration s’inscrit dans la continuité de nos partenariats avec des légendes locales afin de partager avec le monde entier ce qui rend Brooklyn si spécial. KAWS crée depuis longtemps à Brooklyn et, comme talent de renommée mondiale et l’un des artistes les plus demandés de notre époque, il était notre premier choix pour être notre prochain partenaire de City Edition. »