Le Jazz perd Walker Kessler

La défaite sur le fil du Jazz à Brooklyn a doublement laissé des traces. D’abord sur le plan moral puisque Utah a quasiment dit adieu au play-in avec ce revers, mais aussi physique puisque Walker Kessler a quitté ses coéquipiers dans le 3e quart-temps après un choc à la tête.

ESPN révèle ce lundi que le rookie est contraint de suivre le « protocole commotion », et il devrait manquer la fin de la saison régulière. Et comme le Jazz a du retard sur le Thunder, 10e et dernier qualifié pour le « play-in », on ne devrait pas le revoir avant la saison prochaine.

Arrivé au Jazz via l’échange de Rudy Gobert aux Wolves, Walker Kessler est l’un des meilleurs rookies de la saison avec ses 9.2 points, 8.4 rebonds et 2.3 contres de moyenne. Le tout à 72% aux tirs ! L’ancien pivot d’Auburn est monté en puissance au fil des semaines, et les fans du Jazz l’ont très vite adopté par ses qualités défensives, ses bonnes mains et sa complémentarité avec la nouvelle star de l’équipe, Lauri Markkanen.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 73 23 72.1 50.0 52.2 3.1 5.3 8.4 1.0 2.3 0.4 0.8 2.4 9.2 Total 73 23 72.1 50.0 52.2 3.1 5.3 8.4 1.0 2.3 0.4 0.8 2.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.