Ben Simmons n’a toujours pas repris l’entraînement

« Il est dans la même situation que la dernière fois que j’ai parlé de ça. Je n’ai pas de commentaires à faire de plus. Je ne pense pas pouvoir vous donner plus. Il n’y a rien à ajouter. »

La déclaration de Jacque Vaughn traduit son agacement face à la situation de Ben Simmons, mais elle donne aussi une information : le joueur n’avance pas dans sa rééducation.

Les jours passent et chaque semaine depuis le début du mois de mars, le coach des Nets donne les mêmes nouvelles, et c’est inquiétant. Pour rappel, l’ancien de Philadelphie n’a pas rejoué depuis le 15 février et, avant le All-Star Game, il avait subi une intervention et son genou avait été drainé.

Plus d’un mois après, il s’entraîne toujours dans son coin. Les progrès se font encore attendre et un retour en saison régulière, alors qu’il ne reste que neuf matches aux Nets, semble de plus en plus hypothétique…

« C’est ça le truc : je ne pense pas au futur. Je ne veux pas me compliquer la vie », lance le coach au New York Post. « Je suis concentré sur en ce moment. Quand ces questions se présenteront à moi, celle de l’intégrer au groupe, alors je pourrai y répondre. Mais je ne veux pas me projeter. »

Surtout que l’entraîneur a plus urgent à gérer actuellement : ses troupes restent sur cinq revers d’affilée et viennent de sortir du Top 6 de la conférence Est.