Le fils de Juwan Howard s’inscrit à la Draft

Pas de surprise du côté du campus d’Ann Arbor dans le Michigan : après une seule saison universitaire sous les ordres de son père, dans les rangs des Wolverines, Jett Howard va s’inscrire à la Draft 2023.

« C’était une bonne année pour moi, j’ai gagné en expérience » a ainsi déclaré le joueur de 20 ans pour ESPN. « C’est ce dont j’avais besoin. J’ai appris à évoluer dans un style de jeu proche de celui des professionnels et à y être efficace. Je suis sorti de ma zone de confort, en jouant avec et contre d’autres très bons joueurs dans le pays.«

Archétype du « swingman » en NBA, cet extérieur capable de jouer sur les postes 2 et 3, de créer son tir mais aussi de créer du jeu comme deuxième ou troisième créateur dans une équipe, Jett Howard termine cette saison à 14.2 points (41.4% aux tirs, dont 36.8% derrière l’arc), 2.8 rebonds et 2 passes de moyenne en 29 matchs cette saison, tous débutés comme titulaire. Sélectionné en fin de saison dans la « All-Big Ten Third Team », la troisième équipe type de la conférence Big Ten, il est aussi placé dans la « All-Freshmen Team », l’équipe type des joueurs de première année de la conférence.

Considéré comme un potentiel « lottery pick » durant une bonne partie de la saison, il a malheureusement connu un petit coup d’arrêt à partir du mois de janvier notamment, quand des pépins physiques aux deux chevilles l’ont empêché de boucler la saison au maximum de ses capacités physiques.

« Je n’étais qu’à 50% ou 60% sur le plan physique durant tous les matchs de conférence Big Ten. Donc à la fin de la saison, après le tournoi de conférence Big Ten, j’ai rencontré un spécialiste qui m’a conseillé de faire de la rééducation durant quatre à cinq semaines. Mais je suis soulagé de ne pas avoir à subir d’opération. »

Un coup d’arrêt temporaire, comme le rappelle ESPN, puisque si le « freshman » de Michigan doit se reposer durant encore un mois, il sera remis largement à temps pour mener des « workouts » avec les franchises NBA, en amont de la Draft en avril et mai, et pourra donc cimenter sa place dans le Top 20, voire à nouveau dans la « lottery ».