Avec un Kawhi Leonard des grands soirs, les Clippers se vengent du Thunder

Le début de rencontre est à l’avantage du Thunder, qui entre dans son match avec beaucoup de sérieux. La balle circule bien, et tout le monde est impliqué. Ce qui permet à OKC de prendre 7 points d’avance (18-11). C’est à ce moment-là que le banc des Clippers va faire la différence, avec les entrées de Terance Mann et de Bones Hyland.

Les deux joueurs apportent un nouveau souffle sur le parquet, qui permet à Los Angeles de recoller au score (22-22). Les Clippers poursuivent sur leur lancée, avec un Kawhi Leonard des grands soirs, auteur de 15 points à 7/7 au tir sur les 12 premières minutes. Les hommes de Tyronn Lue mènent 36-29 à la fin du premier acte.

Lors du deuxième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Clippers ne parviennent pas à s’envoler au score face à une jeune garde d’OKC bien résistante, qui arrive toujours à répondre. Sur un tir à 3-points, Jalen Williams permet même au Thunder de repasser devant (51-49). Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos (54-54).

Après la pause, le mano a mano continue entre deux formations qui n’arrivent pas à prendre vraiment le dessus l’une sur l’autre (68-68). Sous l’impulsion de Kawhi Leonard, les Clippers prennent 6 points d’avance (76-70). Bien servi par Terance Mann, Bones Hyland sanctionne à 3-points pour offrir 11 points d’avance aux siens (89-78). À l’entame du quatrième quart-temps, Los Angeles mène 92-80.

Grâce à deux paniers longue distance consécutifs de Nicolas Batum et Bones Hyland, les Clippers s’envolent au score en prenant 16 points d’avance (101-85).

Les coéquipiers de Kawhi Leonard sont en feu à 3-points, face à une équipe d’Oklahoma City totalement perdue. Les Clippers comptent 24 points d’avance (111-87). OKC dépose les armes, victoire des Clippers 127-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers fondent sur les Suns. Ils ont remis les choses en place en prenant leur revanche face au Thunder, deux jours après. Une victoire précieuse qui permet aux hommes de Tyronn Lue de revenir à hauteur des Suns, 4e. Et quand l’on voit le calendrier qui attend les joueurs de l’Arizona, les Clippers ont un joli coup à jouer, en décrochant, pourquoi pas, l’avantage du terrain lors du premier tour des playoffs.

– Le Thunder sort du play-in. Avec 8 succès sur les 10 derniers matchs, ils étaient complètement revenus dans la course au Top 6, afin d’obtenir un spot direct pour les playoffs. Mais voilà, cette défaite face aux Clippers est une très mauvaise opération au niveau comptable, puisque Shai Gilgeous-Alexander et sa bande sortent du play-in en passant de la 8e à la 11e place, dans une conférence Ouest qui se joue dans un mouchoir de poche. Et dès demain, un match crucial les attend face aux Lakers, qui possèdent exactement le même bilan (36-37). Une rencontre qui va compter double car ce sera la 3e et dernière confrontation entre les deux équipes. Le Thunder avait remporté le premier match, et les Lakers le deuxième. Le vainqueur de demain possèdera donc le « tie-breaker » sur l’autre en cas d’égalité à la fin de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Kawhi Leonard. En l’absence de Paul George, il a pris seul les choses en main en réalisant un match de patron. Il termine avec 32 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions à 13/15 au tir dont 3/4 à 3-points !

✅ Russell Westbrook. Lui aussi a élevé son niveau, avec une très bonne performance. Il termine avec 24 points et 7 passes décisives à 8/13 au tir dont 2/4 à 3-points.

✅ Le banc des Clippers. Les remplaçants ont fait la différence sur ce match en apportant l’énergie qu’il manquait chez les titulaires. Le trio composé de Terance Mann, Bones Hyland et Nicolas Batum a régalé.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Très bonne performance, comme d’habitude. Il termine avec 30 points à 10/15 au tir.

⛔️ Luguentz Dort. Grosse panne d’adresse pour lui avec un très moche 1/11 au tir.

⛔️ Isaiah Joe. Il est passé au travers de son match avec 0 point en 17 minutes.

LA SUITE

Clippers (39-35) : réception des Pelicans dans la nuit de samedi à dimanche (4h30).

Thunder (36-37) : back-to-back chez les Lakers (3h30).