Le Jazz s’offre les Kings pour reprendre la 10e place à l’Ouest

Le Jazz entre comme un mort de faim dans cette rencontre face à une équipe de Sacramento passive défensivement. Résultat : le Jazz prend rapidement 9 points d’avance (15-6). Les Kings n’y sont pas du tout, et ne rentrent absolument rien. En face, le Jazz enchaine les paniers, et s’envole au score en prenant 22 points d’avance (38-16). Utah mène 40-19 à la fin du 1er quart-temps !

Les Kings se réveillent dans le deuxième quart-temps. Plus vigilants défensivement, et bien plus incisifs offensivement, ils grappillent petit à petit leur énorme retard. En face, le Jazz se montre légèrement plus fébrile sans pour autant couler. À la mi-temps, Utah conserve tout de même un bon matelas avec 16 points d’avance (68-52).

Au retour des vestiaires, Sacramento continue sa remontée en débutant le 3e quart-temps par un 12-5. Un départ idéal qui permet aux coéquipiers de Domantas Sabonis de revenir sous la barre des 10 points d’écart (73-64). Sur un sublime « step-back » à 3-points, De’Aaron Fox permet aux siens de revenir à 2 points du Jazz (76-74). Les Kings remportent le quart-temps 43-27. À l’entame du 4e quart-temps, les deux équipes sont à égalité (95-95).

Sur un panier conclu avec la faute, Chimezie Metu offre pour la première fois du match l’avantage à Sacramento (100-98). Les 12 dernières minutes sont très serrées, et les deux équipes se rendent coup pour coup. Sur un tir à 3-points, Ochai Agbaji, en feu sur ce match, redonne l’avantage au Jazz à trois minutes de la fin (116-115). Grâce à une excellente défense de Walker Kessler dans le « money time », le Jazz s’impose 128-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps de feu du Jazz. Privé de Lauri Markkanen, Jordan Clarkson ou encore Collin Sexton, cette équipe du Jazz parvient toujours à trouver des ressources pour surmonter l’adversité. Et ce n’est pas la venue de Sacramento, 2e de l’Ouest au début de la rencontre qui a impressionné Kelly Olynyk et les siens. Dès le 1er quart-temps, une tornade s’est abattue sur la tête des Kings, les paniers tombaient de partout, chaque joueur de Utah était une menace. Un premier acte largement dominé de la tête et des épaules par les hommes de Will Hardy (40-19) face à une équipe des Kings qui n’arrivait à rien.

– La grosse performance d’Ochai Agbaji. S’il y a bien un joueur qui s’est démarqué côté Jazz, c’est Ochai Agbaji. Auteur de 27 points, il a terminé meilleur marqueur de son équipe. Le rookie a tout simplement réalisé son meilleur match de la saison avec un 8/14 au tir, et surtout un très bon 6/10 à 3-points.

TOPS/FLOPS

✅ Kelly Olynyk. Proche du triple-double pour faire oublier Lauri Markkanen, il a réalisé un match complet avec 19 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

✅ Kris Dunn. En sortie de banc, il s’est une nouvelle fois montré solide avec 18 points et 10 passes décisives. C’est la révélation de cette fin de saison.

✅ Udoka Azubuike. En seulement 18 minutes, il a montré de belles choses avec 13 points et 8 rebonds à 6/6 au tir.

✅ De’Aaron Fox. Il n’a pas grand chose à se reprocher avec 37 points et 7 passes décisives à 14/21 au tir dont 6/9 à 3-points.

✅ Keegan Murray. Il a été très adroit ce soir avec 22 points à 8/16 au tir.

⛔️ Le banc des Kings. Seulement 28 points marqués contre 50 pour celui du Jazz !

LA SUITE

Jazz (35-36) : réception des Blazers dans la nuit de mercredi à jeudi (2H).

Kings (43-28) : réception des Celtics en back-to-back (3H).