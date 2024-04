Brook Lopez une nouvelle fois sauveur des Bucks

Après sa défaite face à Indiana, Milwaukee a renoué avec la victoire devant son public face à Toronto (118-111). Si Giannis Antetokounmpo a marqué les esprits avec un triple-double à 100% au tir, le héros du soir était Brook Lopez, meilleur marqueur du match avec 26 points.

« Il a été agressif, il a trouvé son spot, il a attaqué le cercle, mis ses lancers francs » a déclaré Giannis Antetokounmpo à propos de Brook Lopez. « Défensivement, il était vigilant, il bloquait des tirs, il prenait des rebonds. Il est arrivé, a été très agressif, et c’est ce que le match voulait ».

Patron du 4e quart-temps

Milwaukee a multiplié les pertes de balles, notamment dans le troisième quart-temps, ce qui a permis aux Raptors de prendre confiance et d’entamer le dernier quart-temps avec 6 points d’avance.

« Nous nous sommes calmés, nous avons repris le contrôle » a expliqué Brook Lopez.« Nous avons parlé à la fin du 3e quart-temps, ils ont simplement tiré plus de fois que nous. Nous shootions aussi bien, sinon mieux, qu’eux à deux et trois points, nous devions juste prendre soin de la balle et les empêcher d’accéder à notre raquette. Nous avons fait du bon travail en remettant les choses en place et en revenant à ce que nous faisons de mieux ».

Une discussion qui s’est avérée payante, puisque les Bucks ont finalement réussi à renverser le match en infligeant un 29-16 aux Raptors dans le dernier quart-temps.

Avec Brook Lopez pour sceller la rencontre dans le quatrième quart-temps. Le pivot a ainsi inscrit 17 de ses 26 points lors des 12 dernières minutes, avec à la clé les 8 premiers points du quart-temps à lui seul.

« Cela a changé le match » a reconnu Mike Budenholzer. « Je pense que ce qu’il a fait offensivement était important, et la défense se distingue toujours. C’était un peu sale, ce n’était pas un beau match, mais il est intervenu et il a changé notre dynamique, en particulier sur le plan offensif, ce dont nous avions besoin ce soir ».

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.1 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.7 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.6 6.0 1.6 2.9 0.6 2.2 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 1.0 2.1 0.5 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.7 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.9 2.0 3.0 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.4 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 76 31 48.6 36.9 82.2 1.5 3.8 5.3 1.6 2.4 0.6 1.0 2.4 12.5 Total 1022 30 49.6 34.9 79.6 2.0 4.2 6.2 1.4 2.6 0.6 1.6 1.9 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.