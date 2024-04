Jalen Duren s’inspire de Bam Adebayo pour progresser

Si, à Detroit, les projecteurs ont surtout été braqués sur Jaden Ivey, un autre rookie s’est montré cette saison : Jalen Duren. Né le 18 novembre 2003, l’intérieur a la particularité d’être le plus jeune joueur de la ligue. Toutefois, malgré son jeune âge, c’est une machine potentielle à double-double, avec déjà 15 cette saison. Il tourne ainsi à 8.7 rebonds en moyenne par match, la meilleure marque parmi les rookies.

« Je sais comment je peux peser sur le jeu, en utilisant au mieux mon corps et les talents que Dieu m’a donnés » explique-t-il. « Je peux essayer d’y aller à chaque fois. C’est difficile, mais j’y prends du plaisir. Je vais sur le parquet et les entraîneurs savent que je vais essayer d’aller chercher chaque rebond offensif, chaque rebond défensif. Je ne regarde pas trop les chiffres et tout le reste, mais je vais vraiment essayer de continuer à le faire ».

Les Pistons ont ainsi tout fait pour le récupérer lors de la dernière Draft, acceptant le contrat de Kemba Walker pour lui mettre la main dessus. Un pari pour le moment payant car le rookie, auteur de 8.7 points et 8.7 rebonds cette saison, montre de belles choses. Et pour l’avenir, Jalen Duren a déjà trouvé son modèle : Bam Adebayo.

« Certains joueurs ne font qu’influencer le jeu en marquant, d’autres le font sur le plan défensif, ce qui est pas mal. Mais j’ai l’impression que Bam est un gars qui affecte le jeu de toutes les façons, en termes d’engagement, de QI, d’état d’esprit défensif, de capacité à marquer… »

« Je regardais Bam avant même d’être dans la ligue » avoue le rookie. « C’est l’un des joueurs que j’observe vraiment car c’est un « big man » qui fait beaucoup de choses. Vous pouvez parler du facteur technique, mais c’est surtout son influence sur le jeu de plusieurs façons que j’observe. Certains joueurs ne font qu’influencer le jeu en marquant, d’autres le font sur le plan défensif, ce qui est pas mal. Mais j’ai l’impression que Bam est un gars qui affecte le jeu de toutes les façons, en termes d’engagement, de QI, d’état d’esprit défensif, de capacité à marquer… C’est ce que j’essaie de faire. J’aime jouer au basket, j’aime gagner et j’aime jouer au basket de la bonne manière ».

Dwane Casey apprécie cette comparaison, et encourage même son joueur à regarder des vidéos du Floridien.

« C’est un rookie, il est concentré et apprend. Il comprend le niveau d’intensité avec lequel il doit jouer » a confié l’entraîneur. « Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, je lui ai montré des vidéos de Bam, de sa façon de courir. Je n’aime pas donner beaucoup de crédit aux joueurs adverses, mais Bam est l’un des meilleurs de la ligue pour remonter le terrain, jouer avec intensité sur chaque possession. C’est comme ça qu’il doit courir. Cela peut paraître banal, mais s’il passe à la vitesse supérieure, ses qualités vont aussi progresser et ses contributions seront bien plus importantes, car je sais qu’il est capable de courir à chaque fois qu’il est sur le terrain ».

Malgré son très jeune âge, Jalen Duren (19 ans) a déjà montré qu’il pouvait être un gros rebondeur, mais il sait également qu’il peut encore améliorer plusieurs aspects de son jeu pour atteindre son plein potentiel.

« Je parle beaucoup de cela avec le coach » conclut-il. « Je sais qu’il croit beaucoup en moi et surtout en mes capacités athlétiques. J’ai confiance en cela aussi. Je peux atteindre un niveau supérieur en remontant plus rapidement sur le terrain. J’ai l’impression que cela aide beaucoup plus l’équipe. J’y travaille comme je travaille sur tous les autres aspects de mon jeu. Je continue à m’améliorer ».

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 25 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 60 29 61.6 0.0 78.7 3.2 8.5 11.6 2.4 3.2 0.6 2.1 0.8 13.7 Total 127 27 63.0 0.0 70.4 3.3 6.9 10.2 1.7 2.9 0.6 1.7 0.8 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.