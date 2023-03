Insaisissables, Joel Embiid et James Harden écoeurent les Cavaliers

C’était l’affiche de la soirée entre deux équipes qui se suivent au classement de la conférence Est, et son issue a tourné en la faveur de la formation la mieux classée. Dans l’Ohio, les Sixers, troisièmes de la conférence, se sont en effet imposés pour la sixième fois de suite contre les Cavaliers, quatrièmes, qui eux s’inclinent pour la seconde fois en quatre matchs.

Plutôt « favoris » sur le papier compte tenu de leur excellent dynamique récente, les hommes de Doc Rivers ont construit leur succès autour de leur arme de destruction massive habituelle : le « pick-and-roll » entre James Harden et Joel Embiid, les deux joueurs s’offrant chacun un énorme double-double.

À 28 points et 12 passes (avec 6 rebonds et 3 interceptions) pour le premier avec notamment 10 points dans le dernier quart-temps pour abattre des Cavaliers accrocheurs, et à 36 points, dont 15 points dans le premier quart-temps, et 18 rebonds (avec 3 passes et 4 contres) pour le second, bien décidé à donner du fil à retordre à Nikola Jokic jusqu’à la fin de la saison, dans la course au MVP.

Pas particulièrement inspirée quand le cuir quittait les mains du meneur barbu ou de son massif coéquipier, puisque seuls Tyrese Maxey et Shake Milton dépassaient les 10 points marqués, l’attaque des Sixers a en revanche brillé derrière l’arc, distance à laquelle les joueurs de Philadelphie ont marqué 17 tirs primés. Il fallait bien ça pour limiter les dégâts de leurs 18 balles perdues (dont 10 en cumulé pour Harden et Embiid), qui résultaient sur 23 points encaissés…

Côté Cleveland, ce fut un match sérieux au cours duquel les joueurs de J.B Bickerstaff ont globalement fait bonne impression. Mais le niveau lunaire de « shotmaking » de James Harden et Joel Embiid était tout simplement trop usant à défendre à la longue, à l’image de ce dernier quart-temps à 36 points encaissés, après trois premiers actes bien plus sérieux défensivement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden et Joel Embiid, simplement au-dessus du lot. Les Cavaliers doivent se dire qu’il n’y avait tout simplement rien à faire quand les deux coéquipiers évoluent à ce niveau. Par l’intermédiaire du pivot camerounais durant les trois premiers quart-temps, puis du meneur américain qui prenait le relais et portait les coups dans le dernier acte, l’attaque des Sixers a très peu varié, se reposant quasiment exclusivement sur le « pick-and-roll » entre les deux joueurs, mais a terriblement bien fonctionné. Roulements vers le cercle ou au large après l’écran, finitions dans la raquette, à mi-distance ou tout simplement sur la ligne des lancers-francs où ils ont accumulé 19 passages à eux deux, James Harden et Joel Embiid ont usé, écoeuré, épuisé la défense de Cleveland, qui a pourtant tenu bon collectivement pendant près de quarante minutes avant de céder dans la dernière ligne droite du dernier quart-temps. Et quand, cerise sur le gâteau, les tirs extérieurs rentrent à un volume élevé comme ce fut le cas durant ce match, notamment de la part des seconds couteaux, l’escouade de Philadelphie n’est pas loin d’être indéfendable.

– Même dans les victoires, le banc des Sixers demeure un problème. Tout n’est effectivement pas parfait pour Doc Rivers et ses hommes, malgré une série de 6 victoires de suite. Problème récurrent tout au long de la saison, la production a notamment une nouvelle fois laissé à désirer, avec seulement 19 points marqués. Les énormes cartons individuels de James Harden et Joel Embiid, combinés à une grande adresse extérieur comme c’était le cas cette nuit, permettent de contourner ce problème et de s’en sortir dans des matchs disputés en saison régulière, mais la formule ne sera pas toujours viable en playoffs.

TOPS & FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Dans l’ombre de ses deux coéquipiers qui marchaient sur l’eau (et la défense des Cavaliers), le dragster des Sixers s’est brillamment exécuté dans le rôle du sidekick : 23 points à 8/14 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes (mais 3 pertes de balle).

✅ Caris LeVert. Pendant que Darius Garland et Donovan Mitchell livraient des matchs sérieux malgré une présence plus calme qu’à l’accoutumée en attaque, avec 36 points seulement en cumulé, le joker des Cavaliers apportait en sortie de banc ce qu’il fallait dans ce domaine : 24 points à 8/14 aux tirs dont 5/10 derrière l’arc, dont 15 points dans le seul deuxième quart-temps, avec 6 passes.

⛔️ Tobias Harris. Sortie anecdotique pour l’ailier vétéran, pas loin de ne servir à rien en attaque. Son +/- au buzzer final était très bon (+17) grâce justement à une faible prise de risques en attaque, et à 5 rebonds, une passe, une interception et un contre sur sa feuille de stats, mais au global sa performance était très largement un cran en-dessous du reste des titulaires.

LA SUITE

– Cavaliers (44-28) : réception des Wizards, dans la nuit de vendredi à samedi (00h30).

– Sixers (46-22) : déplacement à Charlotte, dans la nuit de vendredi à samedi (00h00).