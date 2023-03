Miles McBride sort de sa boite

Mal démarré, avec deux défaites de suite contre les King puis les Clippers, le « road-trip » de quatre matchs à l’Ouest des Knicks s’est en revanche mieux terminé, avec deux succès consécutifs contre les Lakers puis les Blazers pour finalement porter à l’équilibre le bilan de ce déplacement dans l’autre conférence.

Et si les bonnes performances de Julius Randle et RJ Barrett, qui ont bien rebondi après un match raté contre les Lakers, et d’Immanuel Quickley lors de ces deux derniers matchs ont été les facteurs principaux du bon rebond du club de New York, c’est certainement l’apport du banc qui a apporté le plus de satisfactions.

Particulièrement contre Portland, puisque les remplaçants des Knicks ont giflé ceux des Blazers avec un énorme différentiel de +33 aux points marqués notamment (45 à 12) !

Au centre de cette belle soirée pour les remplaçants new-yorkais, Miles McBride. Davantage mobilisé qu’à l’accoutumée par Tom Thibodeau lors des deux derniers matchs puisque Jalen Brunson est toujours absent (18 puis 25 minutes, contre 12 en moyenne sur la saison), « Deuce » s’est particulièrement montré.

Après un premier match à 8 points, 2 rebonds et 3 interceptions et un +/- de +15 contre les Lakers, le meneur de 22 ans est monté en puissance dans l’Oregon en compilant 18 points, 3 passes et 2 contres, et un +/- de +17. « Honnêtement, je savais que je devais hausser mon niveau de jeu » déclarait-il d’ailleurs après le succès contre Portland. « C’était le dernier match du road-trip, nous l’avions mal démarré donc je voulais apporter une bonne énergie. »

Déjà une valeur sûre en défense

Associé en sortie de banc avec l’habituelle « second unit » composée de Josh Hart, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein et RJ Barrett qui joue beaucoup avec les remplaçants, l’ancien de West Virginia s’affichait alors comme le facteur X dans la victoire avec des tirs bien sentis (6/8 dont 4/5 derrière l’arc) et une défense sur l’homme exemplaire.

« Personnellement, même si je ne marque pas le moindre point et qu’on gagne le match, je suis quand même satisfait. J’essaie simplement d’avoir un impact, de n’importe quelle manière » ajoutait-il. « C’est notre mentalité, les joueurs du banc. On rentre, on regarde le score, et on prend conscience de ce que nous avons à faire pour changer cela. Et je pense que nous avons fait du bon boulot. »

Ce n’est pas Tom Thibodeau qui dira le contraire. « [Leurs entrées] étaient décisives, notamment en défense » appréciait évidemment le coach des Knicks, qui pour une fois n’hésitait pas à prolonger les passages de son banc en deuxième mi-temps, quand le momentum basculait enfin en faveur de New York, dont ceux de Miles McBride.

« Quand l’équipe voit un jeune du banc se battre comme ça sur toutes les possessions, ça soude, ça motive. Il vole un ballon, puis soudainement il est de l’autre côté du terrain et marque un panier facile. C’est une accumulation de petits détails qui construisent ainsi la victoire » concluait « Thibs ».