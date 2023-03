Cam Reddish évoque le favoritisme qu’il a subi aux Knicks

Mardi soir, les Blazers reçoivent les Knicks, et ce sera l’occasion pour Cam Reddish de retrouver ses anciens coéquipiers, et son ancien coach. Scotché au bout du banc newyorkais, l’ailier revit du côté de Portland, et il assure qu’il n’a jamais douté de son potentiel.

« C’était difficile mais dans le même temps, ce n’était même pas lié au basket… » répond-il au New York Daily News. « Cela n’avait rien à voir avec le basket. C’était uniquement de la politique, du favoritisme… De la merde comme ça… C’est pour ça que je ne me prenais pas trop la tête ».

A Portland, Reddish rattrape le temps perdu, au point de jouer 30 minutes par match ! Il remercie Chauncey Billups de cette confiance avec près de 14 points par match, et quelques matches auront suffi à faire redécoller sa cote.

« On vous colle une réputation quand vous êtes transféré deux fois » réagit Damian Lillard à propos de son jeune coéquipier. « Mais qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi passe-t-il d’équipe en équipe sans avoir sa chance ? On ne sait pas ce qui se passe en coulisses jusqu’à ce qu’on soit impliqué dans la situation, et c’est notre boulot de l’encourager, de lui apporter de la vie… Les choses évoluent et on commence à voir qui ils sont vraiment. »

A Portland, on découvre un Reddish plus créateur, et il s’épanouit totalement dans cette équipe. « Je suis dans une situation complètement différente. Maintenant, je suis privilégié . Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir une autre opportunité, et c’est réconfortant. J’ai des coéquipiers formidables. J’ai des coéquipiers géniaux. C’est vraiment positif ici. »

Aucune communication avec Tom Thibodeau

Mais pourquoi ça n’a pas marché aux Knicks ? Selon lui, Tom Thibodeau était tout simplement trop exigeant et trop impatient. A New York, Reddish n’avait aucun droit à l’erreur.

« Ici, je peux prendre un tir, mais à New York, j’avais le sentiment qu’il fallait que je le mette absolument. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Je me mettais trop de pression. Désormais, je peux me relâcher et jouer mon jeu. Vous allez le constater. Plus je suis sur le terrain, plus je vais progresser et jouer. Je suis heureux. »

En avait-il parlé avec Thibodeau ? « Je n’a jamais vraiment parlé avec Thibs comme ça… Je n’en sais rien, et je m’en fous…Je suis désormais à Portland. J’essaie de laisser ça dans le passé. Cela fait partie des plus mauvais moments de ma carrière. C’est comme ça. »