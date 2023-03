Tyus Jones et Jaren Jackson Jr. font la misère aux Warriors

« Ils ont beaucoup mieux joué et on a beaucoup moins bien joué. » Steve Kerr n’a pas besoin d’aller « beaucoup » plus loin pour résumer la physionomie de cette rencontre largement dominée par les Grizzlies (131-110), au détriment de son équipe qui n’arrive plus à gagner à l’extérieur.

Avec une quinzaine de rencontres restantes avant les playoffs, les champions en titre font tout sauf rassurer avec une troisième défaite de suite et un bilan tout juste équilibré. Là où le retour des Grizzlies à domicile, après trois défaites de suite loin de leurs bases, leur a fait du bien. Surtout dans le contexte actuel autour de Ja Morant…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 48 points dès le premier quart-temps. Golden State giflé d’entrée. Les Warriors ont eu énormément de peine à couvrir les shooteurs extérieurs adverses, à commencer par Jaren Jackson Jr et Tyus Jones, sans oublier Luke Kennard venu terminer un premier quart-temps de domination totale des locaux (48-28). Stephen Curry et les Warriors ont signé un gros « run » dans le second quart-temps pour revenir à seulement quatre unités (57-53)… avant que leur défense ne s’écroule à nouveau face aux multiples attaques de cercle des Grizzlies, finalement en tête de 18 points à la pause (77-59). Les champions en titre vont encore trouver un moyen de se rapprocher au score dans les minutes suivantes. Avec plus de sérieux défensif, et l’adresse bienvenue de JaMychal Green, ils finissaient le troisième à trois possessions (99-92). Mais leur digue a cédé une dernière fois dans l’ultime période…

– Un cinq surclasse l’autre. La colonne « +/- » de la feuille finale fait bien apparaître le phénomène. Hormis Draymond Green et Stephen Curry, qui terminent avec une note honorable, les autres titulaires ont sombré en matière d’impact au score. Tout l’inverse pour les Grizzlies chez qui quatre titulaires terminent avec au moins un +19 au score. Ce sont les effets du premier et du quatrième quart-temps notamment, largement en leur faveur. Il faut noter que le « run » des Warriors dans le deuxième a eu lieu alors que Tyus Jones, Jaren Jackson Jr. ou encore Dillon Brooks étaient sur le banc. On s’interroge sur le choix de Steve Kerr de démarrer avec le quatuor Curry – Thompson – Poole – DiVincenzo autour du seul Green pour faire face au tandem Tillman – Jackson. Les Warriors ont été dépassés en défense avec des arrières qui tentaient d’aider dans la raquette, ouvrant des espaces aux shooteurs d’en face. D’où le choix de Steve Kerr de démarrer la seconde période avec Kevon Looney.

– Mêmes démons californiens. Sur leur série de cinq victoires de suite, ils avaient contenu leurs adversaires sous la barre des 106 points à chaque fois. Depuis ? 113 points face aux Lakers, 137 face au Thunder et 131 cette nuit… Les maux défensifs des Californiens sont connus, tout comme leurs difficultés à dérouler leur basket à l’extérieur. Cette défaite est leur 8e de suite dans ce contexte. Ils égalent ainsi une série démarrée en octobre dernier, à l’entame de la saison. Ils se rapprochent aussi de leur record négatif sous l’ère Steve Kerr de 10 défaites de suite à l’extérieur établi entre fin 2019 et début 2020.

BROOKS VS GREEN ACTE III

On se doutait que ce genre de scène pourrait survenir au cours de cette rencontre. Après leur échange d’amabilités ces derniers jours, Draymond Green et Dillon Brooks ont bien eu l’occasion de « se frotter » ensemble, sans générer de faute technique pour autant.

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq des Grizzlies. Difficile de mettre en avant un élément plus qu’un autre tant ce cinq cohérent a roulé sur les Warriors. On note tout de même le gros match de Tyus Jones qui signe son cinquième double-double de la saison et se montre décidément très à l’aise pour remplacer Ja Morant dans le cinq. Un mot également sur Jaren Jackson Jr. qui a posé un souci de « matchup » tout au long de la soirée pour les Californiens par sa taille, sa mobilité et son adresse. Son remplaçant Santi Aldama a d’ailleurs posé le même type de difficultés.

⛔ Le cinq des Warriors. Bien que Stephen Curry, Draymond Green ou Jordan Poole aient tenu leur rang sur le plan statistique, le tableau d’ensemble n’avait pas de quoi rassurer Steve Kerr qui a passé sa soirée à faire la moue. On peut le comprendre. On pense par exemple à cette passe dans le troisième quart-temps de Jordan Poole vers… personne puisque ses coéquipiers venaient lui poser un écran tête de raquette. Ou à cette remise en jeu des Grizzlies où Klay Thompson et les Warriors, encore en train de discuter, ont complètement oublié Tyus Jones dans le corner à 3-points (finalement sans conséquence). Autant de petites erreurs d’attention de la part de cadres qui interrogent…

LA SUITE

Grizzlies (39-26) : réception des Mavs samedi.

Warriors (34-33) : réception des Bucks samedi.