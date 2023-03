Les Spurs vont chercher Sandro Mamukelashvili

Il y a quelques jours, les Bucks avaient décidé de se séparer de Sandro Mamukelashvili. L’intérieur, arrivé à Milwaukee en 2021, ne jouait que très rarement et passait l’essentiel de son temps sur le banc ou en G-League.

Peut-être aura-t-il une chance d’avoir plus de minutes à San Antonio. En effet, les Spurs l’ont recruté et lui ont offert un véritable contrat alors que chez les champions 2021, il n’avait qu’un « two-way contract ».

Pour faire de la place au joueur, qui tourne à 2.4 points et 2.3 rebonds de moyenne cette saison, les dirigeants ont décidé de couper Isaiah Roby. Ce dernier, qui avait lui aussi été repêché par les Texans l’été dernier après avoir été coupé par le Thunder, termine son aventure avec les Spurs avec 4.1 points par match.

Welcome to the #SpursFamily, Sandro!

The San Antonio Spurs today announced that they have claimed forward Sandro Mamukelashvili ➡️: https://t.co/kRKLu3JXOq pic.twitter.com/iZWvPNfhNd

— San Antonio Spurs (@spurs) March 4, 2023