Sans Tyrese Haliburton, les Pacers tombent à San Antonio

Après avoir battu le Magic à Orlando puis les Mavericks à Dallas, les Pacers voulaient enchaîner une troisième succès consécutif à San Antonio. Sur le papier, c’était clairement possible… sauf que Tyrese Haliburton est retourné à l’infirmerie, la faute à un mollet douloureux. Et forcément, ce n’est pas pareil pour Indiana.

En face, les Spurs devaient eux faire sans Gregg Popovich, malade. Son premier assistant Brett Brown était également au lit et c’est donc Mitch Johnson qui dirigeait l’équipe.

Sur le terrain, par contre, San Antonio était (presque) au complet, et ça a permis à la troupe texane d’enchaîner une deuxième victoire consécutive (110-99), grâce notamment à un troisième quart-temps remporté 31-16.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux victoires consécutives pour San Antonio. La dernière fois que cette équipe de San Antonio avait remporté deux matchs de suite, c’était mi-décembre. Depuis, le club enchaînait les défaites, dont une série de 16 d’affilée. Mais lors des deux derniers matchs, ils ont gardé leurs adversaires sous la barre des 100 points.

– Red McCombs honoré. L’ancien propriétaire du club, qui faisait partie du groupe qui a fait venir les Spurs à San Antonio, a été honoré par le club avant la rencontre. L’homme d’affaires texan est décédé il y a quelques jours.

– Les Pacers constamment piégés dans leur dos. Malgré la présence de Myles Turner, les Spurs ont inscrit 62 points dans la raquette des Pacers, la faute à une défense beaucoup trop attirée à l’extérieur. San Antonio s’est ainsi régalé à plonger dans le dos des défenseurs à la moindre occasion. Et ça a fonctionné tout le match.

TOPS/FLOPS

✅ Jeremy Sochan. Dans cette équipe de San Antonio qui teste surtout des joueurs, il a le champ libre pour montrer ce qu’il sait faire. Et quand il est agressif et qu’il peut utiliser son physique comme il l’a fait cette nuit, l’Americano-Polonais est particulièrement intéressant : 22 points (11/26), 13 rebonds et 3 passes pour lui.

✅ Zach Collins. Devin Vassell a été précieux pour faire l’écart en troisième quart-temps, alors que l’adresse extérieure de Devonte’ Graham (5/10) a aussi fait du bien, mais on a particulièrement bien aimé le rôle de Zach Collins. Placé poste haut, à la Jokic ou Sabonis, il a servi d’axe de rotation pour ses arrières et ailiers, les servant en mouvement. De quoi peser sur la défense des Pacers avec 18 points (7/11), 6 rebonds, 5 passes et 2 contres.

⛔ Andrew Nembhard. Beaucoup de Pacers ont souffert cette nuit mais le rookie en fut l’exemple le plus frappant avec son 0/8 au tir et son -15 au +/- en seulement 21 minutes.

LA SUITE

San Antonio (16-47) : les Spurs peuvent enchaîner une troisième victoire face aux Rockets, samedi (02h00)

Indiana (28-36) : le « road trip » continue à Chicago dimanche (21h30)