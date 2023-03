Kyle Kuzma, bourreau des Raptors

Sixième victoire en neuf matches pour les Wizards qui s’accrochent à leur place pour le « play-in ». Pour la première fois en cinq ans, et après six revers de suite dans leur salle, les coéquipiers de Bradley Beal s’imposent à domicile face aux Raptors (119-108), et ils peuvent remercier Kyle Kumza, auteur des dix premiers points du match !

Après ce 10-0 initial, les Wizards vont s’endormir, ou plutôt les Raptors vont se réveiller pour répondre par un 18-2 ! Ce sera la seule période intéressante de Toronto… Car Washington va ensuite reprendre ses esprits et compter jusqu’à 19 points d’avance pour décrocher une victoire logique. Les Raptors ont toujours été dans la réaction, et les Wizards n’ont jamais vraiment tremblé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une double confrontation. Les Raptors disputent deux matches de suite à Washington, et dès samedi, les deux formations se retrouvent dans la même salle. Au classement, les équipes sont quasi à égalité, et en cas de nouvelle victoire, les Wizards piqueront la 9e place aux Raptors.

– Jakob Poeltl indispensable. C’est la très bonne pioche de cette « trade deadline », et le plus inquiétant, c’est que Jakob Poeltl n’est pas loin d’être le meilleur joueur de son équipe. Dès qu’il sort du terrain, les Raptors sont à la rue en défense, et sans idée en attaque.

– Du basket très moyen. Même si les dunks de Daniel Gafford ont enflammé le maigre public, les deux formations n’ont pas offert du bon basket. Entre des défenses poreuses et des maladresses en attaque, on était loin du niveau de jeu des meilleures formations actuelles.

TOPS/FLOPS

✅Kyle Kuzma. Son début de match canon a marqué les esprits. Même s’il a été plus maladroit ensuite, il gagne son duel avec Pascal Siakam, et atteint la barre des 30 points.

✅Daniel Gafford. C’est toujours le même « energizer » et il gagne en maîtrise. Son duo avec Kristaps Porzingis est dissuasif.

✅Jakob Poeltl. Le meilleur des Raptors. Il ne gâche aucune munition, ou presque. Il mériterait davantage de ballons en attaque.

✅OG Anunoby. Il mange Beal par son envergure en défense et il est agressif en attaque. On comprend pourquoi Toronto n’a pas voulu le transférer…

⛔La défense des Raptors. Dès que Poeltl n’est plus sur le terrain, c’est opération Portes ouvertes. Chris Boucher et Precious Achiuwa étaient bien trop passifs dans la peinture.

LA SUITE

Washington (30-32) et Toronto (31-33) se retrouvent samedi dans la même salle.