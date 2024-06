Will Smith a fait partie des icônes des années 90, se retrouvant propulsé sur le devant de la scène internationale suite au succès de la série « Le Prince de Bel Air » dans lequel il jouait le rôle principal, avec un style singulier, et notamment un certain goût pour les Air Jordan 5 qu’il lui arrivait de porter… sans lacets !

En guise de clin d’œil ultime, Jordan Brand avait imaginé un modèle sans lacets, avec une forme de chausson inséré pour compenser en maintien, à l’occasion des 50 ans de Will Smith en 2018.

Le voici de retour depuis hier sur l’application NTWRK, sous un nouveau coloris, avec une tige noire assortie de panneaux gris. Le logo Nike Air apparaît en blanc sur le talon, le « Jumpman » en rouge sur la languette, et l’ensemble repose sur une semelle noire, blanche et bleu translucide.

