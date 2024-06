Les Grizzlies envoient un message aux Nuggets

Même si les Nuggets ont pris le large, le premier contre le deuxième de la conférence Ouest, c’est forcément un choc. Malheureusement, la montagne a accouché d’une souris, et les Grizzlies ont donné une leçon de basket aux Nuggets avec une victoire 112-94. Un écart en trompe-l’œil puisque les coéquipiers de Ja Morant ont compté jusqu’à 35 points d’avance au début du 4e quart-temps.

Même si Ja Morant a fait du Ja Morant, c’est Xavier Tillman qui avait mis son équipe sur les bons rails en premier quart-temps, avant que Tyus Jones ne fasse exploser la défense des Nuggets en deuxième quart-temps à coups de 3-points.

Pendant que Ja Morant se repose, les Grizzlies signent un 14-2 dont les Nuggets ne se remettront jamais. À la pause, il y a déjà 22 points d’écart (66-44), et la deuxième mi-temps ne sera qu’une formalité pour les Grizzlies qui débuteront par un 8-0, histoire de se mettre à l’abri. Avec Luke Kennard et toujours Tyus Jones pour planter des flèches de loin, l’écart va grimper jusqu’à 35 points au début du 4e quart-temps (100-65).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense de Memphis. Pourtant privés de Steven Adams, les Grizzlies ont réalisé une immense performance défensive en limitant les Nuggets à 94 points, mais aussi Nikola Jokic à trois passes décisives. La clé de cette réussite ? La défense sur le jeu rapide et de transition. Sans forcément faire l’impasse sur le rebond offensif, les Grizzlies ont gêné la sortie de balle mais aussi les courses des Nuggets. À l’arrivée, Denver n’inscrit que 11 points sur jeu rapide. Sur le plan individuel, la défense de Dillon Brooks sur Jamal Murray et du duo Jackson-Tillman sur Nikola Jokic ont été aussi décisives.

Denver suffisant. Il y avait un réel manque d’entrain côté Nuggets. Comme l’expliquera Mike Malone, les Grizzlies ont abordé la rencontre comme une rencontre de playoffs, alors que ses joueurs l’ont pris comme le « 61e ou 62e match de la saison« . La différence s’est surtout vue sur les courses avec des Grizzlies en sprint permanent et des Nuggets au petit trot.

TOPS/FLOPS

✅Xavier Tillman. Cela va être compliqué de le sortir du cinq de départ s’il maintient un tel niveau de jeu… Il joue juste, il est opportuniste en attaque et il est décisif en défense. C’est justement ce type de joueur qui fait défaut aux Nuggets, cette sorte de couteau-suisse dans la « frontline ».

✅Ja Morant. Pas un très grand match de sa part, mais son agression permanente crée des brèches, et les Nuggets ont fini par rompre. Son slalom géant dans le 3e quart-temps avec un panier à l’arraché est le symbole de sa prestation.

✅Le banc des Grizzlies. Jones, Clarke, Kennard, Aldama… Ils sont sur le terrain au début du 2e quart-temps quand la défense de Denver craque. Jones réalise son meilleur match depuis très longtemps.

⛔Michael Porter Jr. À côté de son basket, et comme il ne compense pas en défense, c’est un match fantôme pour lui.

⛔Jamal Murray. Physiquement, il y a un souci, et c’est peut-être son genou qui grince… On l’a d’ailleurs vu boîter sur un repli défensif. La défense très haute et très physique des Grizzlies l’a empêché de s’exprimer.

LA SUITE

Denver (42-19) : back-to-back compliqué avec la réception des Clippers.

Memphis (36-23) : réception mardi des Lakers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.