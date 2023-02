Jakob Poeltl redonne de l’ambition aux Raptors

Echangé à San Antonio lors de l’été 2018, comme pièce rapportée de l’échange entre DeMar DeRozan et Kawhi Leonard, Jakob Poeltl est de retour depuis la « trade deadline » dans la franchise de ses débuts en NBA. Auteur de 21 points à 9/11 au tir cette nuit face aux Pelicans, il a aussi gobé 18 rebonds, son nouveau record en carrière dans le domaine. Une perf’ qui confirme son impact sur son ex nouvelle équipe.

« Il a été immense pour nous obtenir des possessions supplémentaires » a déclaré Nick Nurse sur la performance au rebond de son poulain. « Il a protégé le cercle, il a gagné un entre-deux pour nous… Il fait tellement de bonnes choses ».

Pendant que les Spurs touchent le fond avec 15 défaites de suite, l’Autrichien retrouve goût à la victoire dans une franchise qui vise les playoffs. Mieux, il y joue un rôle important, comme le prouvent ses 10 points et 6 rebonds dans le 4e quart-temps.

« C’est pour ça que vous jouez au basket, parce que vous voulez gagner » a souligné Jakob Poeltl. « Vous ne voulez pas seulement gagner un seul match de basket. Vous voulez gagner pour aller en playoffs, pour aller en finale, pour gagner des titres … Donc, oui, c’est ce qui rend cela plaisant ».

Scottie Barnes va devoir s’adapter

Avec l’arrivée de Jakob Poeltl au poste 5, Nick Nurse a revu et corrigé son cinq de départ, et pour l’instant, il bricole. La nuit dernière, le forfait de Fred VanVleet a permis d’aligner un cinq de très grande taille avec Jakob Poeltl, Scottie Barnes, Pascal Siakam, OG Anunoby et Gary Trent Jr. Mais qui sera sacrifié lorsque Fred VanVleet sera disponible ? Peut-être Scottie Barnes qui pourrait devenir un « super sub' » par sa polyvalence.

« Il a juste besoin de s’affirmer. Pour moi, lorsqu’il remonte la balle sur le parquet, dans la peinture pour faire une action pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, c’est ça qu’il doit faire plus souvent » a expliqué Nick Nurse à propos de Scottie Barnes. « C’est une situation de transition ou de demi-transition. Même si on est à cinq-contre-cinq, la défense adverse n’est pas encore en place quand vous essayez d’obtenir un tir rapide ».

On en saura plus samedi soir, pour la rencontre face aux Pistons, mais une chose est sûre, l’arrivée de Jakob Poeltl est plus que positive avec trois victoires en trois matches, et le pivot tourne à 19 points et 10.7 rebonds depuis son arrivée dans le cinq. Ces trois succès confirment la bonne forme de Toronto, avec six victoires en sept matches pour grimper à la 9e place.