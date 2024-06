La vie masquée commence pour Jaylen Brown

Pour la reprise après le All-Star Break, les Celtics sont tombés dans le match piège classique face aux Pacers. Les hommes de Joe Mazzulla, qui n’avaient pas trop envie de défendre, ont survécu à l’adresse insolente d’Indiana, en s’imposant après prolongation 142-138. Et comme souvent, Boston s’est beaucoup appuyé sur son duo composé de Jayson Tatum (31 points) et de Jaylen Brown (30 points).

Ce dernier était de retour après avoir manqué les quatre derniers matchs des Celtics suite à un choc avec son coéquipier, Jayson Tatum, le 8 février dernier face aux Sixers. Les examens médicaux ont révélé qu’il souffrait d’une fracture du visage et qu’il devait désormais porter un masque de protection au visage lors des matchs.

« Je me suis senti protégé et je n’ai pas reculé devant le contact » a rassuré l’arrière/ailier. « C’est parfois un peu inconfortable, et il faut parfois regarder tout autour pour être sûr de tout voir, par exemple si quelqu’un arrive par derrière ou pour être sûr que quelqu’un est dans votre champ de vision. Mais pour être en mesure de faire ces ajustements, vous devez garder la tête haute et voir le parquet ».

Si c’est la deuxième fois qu’il teste ce masque après le All-Star Game, il s’agit de la première fois qu’il l’utilise dans une situation de potentiels contacts avec les adversaires. Au final, cela ne l’a pas empêché d’être performant en réalisant un double-double avec 30 points et 11 rebonds, même s’il doit encore s’habituer à certains détails.

« Aujourd’hui, c’était le premier, je dirais, vrai match avec le masque et je pense que ça s’est bien passé » a expliqué Jaylen Brown. « Il va certainement falloir s’y habituer, faire des ajustements et être capable de s’y adapter. Mais jusqu’à présent, tout va bien ».

Il devra en effet s’y habituer car il devra sans doute conserver ce masque pendant environ 4 à 6 semaines.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

