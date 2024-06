En NBA, c’est la fin du All-Star Break avec un joli programme : Cavaliers – Nuggets à 01h00 mais également Sixers – Grizzlies à 01h30 ou encore Lakers – Warriors à 04h00 (beIN Sports 1).

Matchs importants également dans la course aux playoffs, pour des raisons diverses, entre les Pacers et les Celtics (01h00, beIN Sports Max 4), mais également entre les Raptors et les Pelicans (01h30), entre le Jazz et le Thunder (03h00) ou bien encore entre les Kings et les Blazers (04h00, beIN Sports Max 4).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Denver

01h00 | Indiana – Boston (beIN Sports Max 4)

01h00 | Orlando – Detroit

01h30 | Philadelphie – Memphis

01h30 | Toronto – New Orleans

02h30 | Dallas – San Antonio

03h00 | Utah – Oklahoma City

04h00 | LA Lakers – Golden State (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Portland (beIN Sports Max 4)