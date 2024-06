Doc Rivers va ménager De’Anthony Melton

La saison passée avec Memphis, la meilleure de sa carrière sur le plan individuel, De’Anthony Melton avait joué 1 657 minutes, le plus gros total de sa carrière. Cette saison, avant même d’attaquer cette nuit la deuxième partie de l’exercice, une réception des Grizzlies justement, il en est à 1 537 minutes jouées, le troisième plus gros total des Sixers derrière Tobias Harris et Joel Embiid, avec 25 matchs restants sur le calendrier.

L’arrière des Sixers est donc plus que jamais mobilisé cette saison, alors qu’il est devenu l’arrière titulaire à plein temps de son équipe, et qu’il s’occupe chaque soir de défendre face au(x) meilleur(s) extérieur(s) adverses.

« Plusieurs de nos gars ont besoin de cette pause. En particulier De’Anthony » avait d’ailleurs déclaré Doc Rivers, avant le break du All-Star Weekend la semaine dernière. « Il défend sur le meilleur attaquant adverse, c’est un boulot ingrat. Donc je pense qu’il a hâte de se reposer et de se vider la tête pendant quelques jours. »

Une semaine plus tard, le technicien de Philadelphie confirme que son joueur a rechargé les batteries. « Il a remis les compteurs à zéro. Il est prêt à repartir au combat » poursuit-il, rappelant aussi que l’arrière de 24 ans assume cette charge de travail avec une gêne persistante au dos. « C’est fort ce qu’il fait [malgré la douleur au dos]. Il a appris à simplement composer avec, à mieux gérer. Et je pense que nous avons plutôt bien réussi à le ménager quand nous en avons eu l’occasion. »

Justement, Doc Rivers explique à ce sujet qu’il entend le ménager encore plus pour la dernière ligne droite de la saison, afin de le garder frais physiquement pour les playoffs, quand sa présence sera plus que jamais précieuse en défense. Même s’il a bien conscience qu’un équilibre est à trouver pour ne pas casser son rythme.

« Il y a deux facteurs interdépendants, en fait. Et nous en avons parlé avant le break. Il y a une fine nuance à trouver entre le fait de trop reposer les joueurs, et le rythme à conserver » conclut-il ainsi. « Physiquement, c’est la meilleure chose à faire pour lui, mais ça peut affecter son rythme et son efficacité. Donc on va chercher cet équilibre. »

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 Total 350 23 41.0 36.9 78.2 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.