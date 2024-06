Kevin Durant et Carmelo Anthony, les nouveaux mentors de Paolo Banchero

Si son intérêt sportif est de plus en plus critiqué, le All-Star Weekend donne toutefois l’occasion aux joueurs de passer du temps ensemble et d’échanger, dans cette saison marathon. Un moment d’évasion, à la fois spécial et important pour les plus jeunes, car ils peuvent croiser le gratin de la ligue et recevoir de précieux conseils.

Ainsi, Paolo Banchero en a notamment profité pour entrer en contact avec deux superstars d’hier et d’aujourd’hui : Carmelo Anthony et Kevin Durant.

Deux des meilleurs attaquants de l’histoire, avec qui le rookie du Magic a pu discuter en marge de ses participations au Rising Stars Challenge et au Skills Challenge. On se souvient d’ailleurs que « KD » (45 points) lui avait souhaité la bienvenue en NBA à sa façon en novembre.

« J’ai passé beaucoup de temps à leur parler et j’ai pu me connecter à eux », glisse en tout cas l’Italo-Américain. « J’en suis ressorti motivé. Ils m’ont donné beaucoup de conseils et on a échangé nos numéros. Je ne réalisais pas à quel point ils étaient fans de moi, ils me l’ont fait savoir. »

Le meilleur joueur de NBA à terme ?

Puis Paolo Banchero d’ajouter, concernant le sentiment provoqué chez lui par les mots de « KD » et « Melo » : « Être adoubé par eux, c’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. Je n’avais rien besoin d’autre, de la part de personne, car entendre tout ça de leur part était incroyable. »

Justement, qu’ont bien pu dire Kevin Durant et Carmelo Anthony au premier choix de la Draft 2022 ?

« Ils croient vraiment que je peux être le meilleur joueur de la ligue un jour », précise l’intéressé. « Évidemment, ce ne sera pas simple, mais ils voient ça en moi et ils croient en moi. Ils me soutiennent, ils sont fans de moi et ils me regardent à distance. Rien que ça, ça m’a surpris, je l’ignorais. Quand vous entendez ça de la part de telles légendes, qui ont fait tout ce que vous souhaitez faire dans cette ligue, ça signifie beaucoup. »

Pour Jamahl Mosley, coach de Paolo Banchero à Orlando et autrefois assistant à Denver où il a pu fréquenter un certain Carmelo Anthony, pouvoir compter sur de tels mentors est forcément une aubaine.

« C’est une superbe opportunité d’entendre et recevoir des conseils de ses pairs, de gars qui sont déjà passés par là auparavant, qui ont accompli des choses. Je pense qu’il n’y a pas meilleure leçon et expérience que d’entendre des gars avec du vécu. [Kevin Durant] et [Carmelo Anthony] sont deux gars formidables qui peuvent lui donner des leçons sur ce que cela signifie d’être un choix de Draft élevé. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.