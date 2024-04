Affronter Kevin Durant fut un grand moment pour Paolo Banchero

Pour chaque rookie qui débarque en NBA, il y a des étapes à franchir, des instants à vivre. On connaît évidemment le « rookie wall », ce moment où la fatigue du calendrier se fait sentir et plombe les performances.

Il y a aussi le moment où le monde professionnel impose son niveau. Les jeunes talents comprennent alors qu’ils ne sont plus en NCAA et que les meilleurs joueurs du monde sont désormais face à eux. C’est le moment « bienvenue en NBA » et chaque jeune premier a le sien.

Pour Paolo Banchero, ce fut le 28 novembre face à Brooklyn. « Jouer contre Kevin Durant, ce fut mon moment ‘bienvenue en NBA' », raconte-t-il au podcast de JJ Redick.

Le rookie du Magic a ainsi été impressionné par la facilité avec laquelle la star des Nets enchaînait les paniers.

« J’ai défendu sur lui une grande partie de la rencontre et je n’ai rien pu faire », poursuit-il. « Il y a des joueurs qui vont beaucoup sur la ligne des lancers-francs, qui jouent avec les arbitres et ils marquent ainsi 14 points aux lancers-francs. KD, c’est du sérieux. Il ne disait rien aux arbitres et il a marqué 45 points avec seulement quatre lancers-francs. Il a manqué cinq shoots dans le match je crois. »

Paolo Banchero a bonne mémoire puisque Kevin Durant va terminer la rencontre avec 45 points à 19/24 au shoot et 4/4 aux lancers-francs. Brooklyn avait remporté cette partie avec le rookie du Magic à 24 points.

« Vivre cette expérience, devoir défendre sur lui, c’était dingue », conclut l’ancien de Duke. « C’est le premier joueur que je rencontre dans ma vie où je me dis que je ne peux rien faire. Certains gars mettent des shoots face à moi, mais je peux les pousser à en manquer quelques-uns. Mais là, c’est comme si je n’existais pas face à lui. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.