Pour Mike Brown et les Kings, le plus dur commence

Avec déjà 32 victoires à leur compteur au moment de la coupure de la saison, soit plus que lors des trois précédents exercices complets (31, 31 et 30 succès), ainsi qu’une troisième place dans la conférence Ouest, il est évident que les Kings ont plus que réussi leur saison 2022/2023 jusqu’à maintenant.

Il faut désormais confirmer dans la dernière ligne droite et enfin décrocher le Graal : cette fameuse qualification pour les playoffs qui fuit la franchise depuis 2006. Mais contrairement à cet automne, les Kings sont attendus.

« Ça va être un moment intéressant pour moi. Je l’ai dit aux joueurs : la vraie saison commence après la coupure », explique-t-il à The Athletic. « Les équipes qui ont encore une chance d’aller en playoffs montent d’un cran ou deux. Avec notre position actuelle, on a une cible dans le dos. On est chassé désormais. Et je ne sais pas comment on va réagir car c’est la première fois qu’on se retrouve dans cette posture. »

Le coach va rapidement le savoir puisque le calendrier de reprise des Kings est corsé : les Blazers, les Clippers et le Thunder deux fois pour finir le mois de février, puis les Clippers encore, les Wolves et les Pelicans dans la première semaine de mars. La seconde semaine ne sera pas plus facile avec New York, Phoenix et Milwaukee au programme !

« C’est important pour la progression de cette franchise, notamment pour les joueurs », poursuit Mike Brown. « Je leur ai dit : c’est facile de monter dans le classement de sa conférence en saison régulière. Si on a de la chance, pas de blessures, qu’on est organisé et qu’on joue dur, il y a des opportunités. Notre calendrier jusqu’à maintenant a été favorable. Dans les derniers matches, on va venir nous chercher. Mais c’est bien d’avoir cette pression. Je suis impatient de voir si on a ce qu’il faut pour être en playoffs. »

« Je sais que continuer à mettre l’accent sur ce que nous faisons le mieux reste la bonne chose à faire »



Deuxième meilleure attaque de la ligue, les Kings n’ont aucun problème pour marquer des points. En défense, en revanche, c’est plus compliqué puisqu’ils n’occupent que la 23e place du classement. Ce qui est étonnant quand on connaît le profil de Mike Brown, réputé pour être un coach défensif.

« C’est un challenge », concède l’ancien assistant des Warriors. « Au fond, je crois pleinement que notre boulot, nous les coaches, c’est de trouver les forces de nos équipes et de jouer avec. Pour l’instant, notre force, c’est l’attaque. Aussi difficile que cela puisse être pour moi de voir notre niveau défensif, je sais que continuer à mettre l’accent sur ce que nous faisons le mieux reste la bonne chose à faire. »

Sauf que pour survivre en playoffs, et même avant peut-être, afin de garder leur place dans le Top 6 de la conférence Ouest, les Kings vont devoir faire mieux. Surtout qu’ils manquent d’intimidation.

« Notre défense sur pick-and-roll doit être au point. On doit être en place rapidement car on n’a pas de joueurs de 2m10 pour contrer devant le cercle. Donc nos rotations doivent être parfaites. Il n’y a pas de secret car je le crie pendant tout le match : il faut fermer l’axe. On ne peut pas laisser d’espace au milieu car, avec notre manque de taille, notre adversaire peut marquer facilement, en une passe. Si on arrive à les repousser vers les côtés, on a alors en quelque sorte des défenseurs en plus, avec la ligne de fond notamment. »