Brittney Griner prolonge d’un an avec le Phoenix Mercury

Dès la mi-décembre et sa libération, elle avait affiché son intention de retrouver le Phoenix Mercury. Les choses se précisent pour Brittney Griner. Plusieurs médias américains, dont AP, rapportent aujourd’hui sa re-signature pour une année supplémentaire avec le club de l’Arizona.

« Je veux qu’une chose soit bien claire : j’ai l’intention de jouer cette saison en WNBA avec Phoenix », avait déclaré la joueuse de 32 ans, qui était « free agent », à la sortie de sa détention de dix mois en Russie, après sa condamnation à neuf ans de prison pour trafic de drogue.

La joueuse de 2m06 n’a plus foulé les parquets de la WNBA depuis 2021, l’année où elle avait signé ses meilleures moyennes en carrière (20.5 points et 9.5 rebounds) et mené son équipe jusqu’à une finale, perdue face au Sky de Chicago.

Depuis son retour de Russie, la septuple All-Star s’est montrée discrète, à l’exception d’apparitions au Super Bowl ou à plusieurs événements organisés à Phoenix. Elle n’a pas participé au camp d’entraînement avec la sélection américaine au début du mois, mais on lui a fait comprendre qu’elle pouvait prendre tout le temps dont elle avait besoin pour décider si elle voulait jouer à nouveau pour les États-Unis.

Plus tôt dans la semaine, le Mercury a également annoncé avoir signé une prolongation de contrat sur plusieurs années avec la légende locale, Diana Taurasi, âgée de 40 ans. Elle devrait encore être la joueuse la mieux payée de la ligue avec 234 000 dollars la saison. Sa coéquipière devrait, elle, toucher 165 000 dollars.