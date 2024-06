Réalité augmentée : la NBA veut vous mettre dans la peau d’un joueur en plein match !

Vous êtes-vous déjà imaginé sur un parquet NBA, pour reproduire certaines des actions les plus iconiques et vous mesurer aux meilleurs joueurs de la planète ? Sans doute. Eh bien, grâce au League Pass et au concept de la réalité augmentée, ce sera bientôt (virtuellement) possible !

En ouverture du All-Star Weekend à Salt Lake City, Adam Silver en a effectivement profité pour dévoiler le dernier grand projet futuriste de la NBA : mettre le fan au coeur de l’action et rendre son expérience avec le produit NBA aussi immersive que possible.

Concrètement, pour « incarner » les LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et autres Giannis Antetokounmpo en plein match, il vous faudra scanner votre propre avatar sur l’application NBA, puis de sélectionner quel joueur remplacer, pour mieux prendre directement sa place et lui « voler » ses actions.

Démonstration en vidéo, grâce au commissionner, Adam Silver, et au journaliste Ahmad Rashad.