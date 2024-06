Après une période de mou, Cleveland semble avoir relancé la machine depuis dix jours. Les Cavaliers ont ainsi validé face aux Bulls (97-89) leur sixième succès consécutif.

Si Donovan Mitchell et Darius Garland se sont réveillés, l’homme fort actuel des Cavaliers n’est autre que Jarrett Allen. L’ancien pivot de Brooklyn a compilé 23 points et 10 rebonds pour permettre aux siens de s’imposer. Une performance loin d’être isolée puisque c’est le quatrième match d’affilé à au moins 20 points pour Jarrett Allen.

« Il joue avec un désir et une force brutes » décrit ainsi JB Bickerstaff à l’Akron Beacon-Journal. « Il attaque le panier avec férocité, les adversaires ne veulent même plus s’interposer entre lui et le cercle. Ses coéquipiers font un excellent travail pour le trouver, mais il joue avec une vraie agressivité et je pense que cela l’a aidé. C’est cette étincelle du deuxième, troisième ou quatrième effort, qu’il utilise, qui fait la différence ».

Plus agressif en attaque

Sur les 12 derniers matchs, Jarrett Allen tourne ainsi à 17.8 points et 10.4 rebonds de moyenne. Surtout, il affiche un superbe 71.3% de réussite au tir (97/136). Et il ne s’agit pas que de dunks. Le pivot est d’ailleurs tellement en confiance qu’il s’est même permis quelques nouveaux mouvements, dont l’euro step…

« Le soutien de mes coéquipiers » a déclaré Jarrett Allen lorsqu’on lui demande ce qui lui permet de jouer plus librement. « Je ne me souviens plus de quel match, mais j’ai commencé à faire différents mouvements que je ne fais pas habituellement, et tout le monde n’arrêtait pas de m’encourager. Alors, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée ? Ça a bien marché pour moi ».

Clairement plus agressif en attaque, où il n’hésite pas à prendre sa position poste bas et à multiplier les coupes pour proposer des solutions à ses coéquipiers, Jarrett Allen aide beaucoup ses camarades.

« Quand il est sur le terrain, qu’il fait des euro steps et qu’il est efficace comme ça, vous essayez de trouver un moyen de lui donner le ballon à chaque fois » a déclaré Donovan Mitchell. « Cela rend les choses difficiles pour les adversaires parce que si vous enlevez le ballon de mes mains ou de celles de Darius, vous devez faire face à Jarrett … et puis vous devez faire face également à Evan (Mobley) qui coupe du côté faible. C’est la peste et le choléra ».

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.