Betclic Élite : Victor Wembanyama (29 points) relance Boulogne-Levallois

Encore un joli test pour Victor Wembanyama et Boulogne-Levallois, qui accueillaient Dijon, une équipe engagée en Ligue des Champions et qui leur avait donné du fil à retordre à la mi-janvier. Mais comme le mois dernier, les Franciliens l’ont emporté (93-86) contre les Bourguignons, avec un « Wemby » à 29 points et 9 rebonds.

Ce fut pourtant loin d’être facile pour les Mets 92. Plombés par une entame calamiteuse, tant offensivement que défensivement et qui leur a valu d’accuser une vingtaine de points de retard dès le premier quart-temps, les hommes de Vincent Collet ont une nouvelle fois démontré leur force de caractère, pour remonter peu à peu au score et progressivement inverser la tendance.

Précieuse pour guider Boulogne-Levallois dans cette partie, en défense pour dissuader les tirs et intimider ses adversaires, mais aussi en attaque où il n’a que peu gâché et fait preuve d’agressivité, la montée en puissance Victor Wembanyama était surtout nécessaire pour aider l’équipe à se relancer. D’autant que DeVante Jones (17 points, 16 passes), Bilal Coulibaly (14 points, 7 rebonds) et Steeve Ho You Fat (13 points) ont également assuré à ses côtés, pour mettre fin à une série de deux défaites de suite.

Pour Dijon, ce revers a en tout cas de quoi frustrer et les différents efforts de la paire Matt Mobley (26 points) — Markis McDuffie (23 points) n’ont pas permis d’endiguer le « comeback » des Mets 92, qui consolident leur 2e place en Betclic Élite, deux rangs devant leur adversaire du soir.

Désormais, on suivra les aventures du (probable) futur numéro un de la Draft 2023 et de Boulogne-Levallois en Coupe de France, dès mercredi, puis lors de la Leaders Cup, le week-end prochain à Saint-Étienne. D’abord à Monaco puis contre l’ASVEL, soit les deux cadors du championnat de France…