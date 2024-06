Coupeur de têtes, le Magic croque les Nuggets

Supérieurs d’entrée, les Nuggets débutent le match par un 12-0 avec comme recette une défense solide et un ballon qui bouge très bien en attaque. Après un temps-mort, le Magic rentre pour de bon dans son match, et revient à cinq points des Nuggets (18-13). Les joueurs de Jamahl Mosley étouffent les coéquipiers de Nikola Jokic, et ils se libèrent de plus en plus de l’autre côté du parquet. Résultat : Orlando mène 29-26 à la fin du premier quart-temps.

En début de deuxième quart-temps, Orlando continue sur sa lancée et prend douze points d’avance sur un panier à 3-points de Moritz Wagner (46-34).

Sans Jamal Murray, les Nuggets ont du mal à trouver des solutions au scoring. Nikola Jokic, avec seulement 7 points à 3/8 au tir, ne trouve pas la clé. Le Magic rentre aux vestiaires avec dix points d’avance (65-55).

Après la pause, Denver tente de revenir mais Orlando résiste et conserve douze points d’avance (79-67). Sous l’impulsion d’Aaron Gordon, les Nuggets vont finalement se relancer, et revenir à seulement quatre unités (82-78). Orlando conserve une légère avance à la fin du troisième quart-temps (89-84).

Le Magic reprend rapidement neuf points d’avance en début de 4e quart-temps (95-86). Avec Nikola Jokic sur le banc, Denver est en manque d’inspiration, et l’écart monte jusqu’à 17 points (105-88). Les Nuggets ne s’en remettront pas, et le Magic s’impose finalement 115-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une soirée Magic. Pourtant menés 12-0 d’entrée, les joueurs de Jamahl Mosley ont par la suite surclassé leurs adversaires grâce à une défense implacable tout au long du match. Offensivement, le Magic a pu compter sur sa combinaison de jeunes talents qui prennent de plus en plus de plaisir à jouer ensemble. Une chose est certaine, Orlando aime manger les gros. Après Boston et Philadelphie, c’est Denver qui tombe face à la jeunesse insouciante du Magic.

– Record de la saison pour Aaron Gordon. Jamal Murray absent, Aaron Gordon a réussi son meilleur match de la saison avec 37 points à 15/21 au tir. Il a également pris 14 rebonds, validant un beau double-double. Une performance qui pourrait lui permettre de décrocher une place au All-Star Game puisque la conférence Ouest compte deux forfaits : Stephen Curry et Zion Williamson.

TOPS/FLOPS

✅ Wendell Carter Jr. Très bon match de sa part avec 19 points à 7/11 au tir dont 2/3 à 3-points. Il a également bien contenu Nikola Jokic à plusieurs moments du match.

✅ Le banc du Magic. Les remplaçants d’Orlando ont combiné 56 points, avec notamment 17 points de Bol Bol face à ses anciens coéquipiers ! Cole Anthony (17 points) et Moritz Wagner (12 points) sont tout aussi précieux.

⛔️ Michael Porter Jr. Un match horrible de sa part avec un 3/16 aux tirs.

LA SUITE

Magic (23-33) : réception du Heat dans la nuit de samedi à dimanche (1H).

Nuggets (38-18) : déplacement chez les Hornets dans la nuit de samedi à dimanche (1H).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.