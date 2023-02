La folle soirée de Jalen Brunson : un maillot retiré et une recrue de choix !

Avant de défier les Sixers au Wells Fargo Center vendredi soir avec les Knicks, Jalen Brunson était de retour mercredi soir sur les terres de ses exploits universitaires, le campus de Villanova, situé à une vingtaine de minutes seulement de la salle de Philadelphie.

À la mi-temps de la rencontre entre Villanova et DePaul au Finneran Pavilion (victoire 81-65 des locaux), le double champion NCAA en 2016 et 2018 avec les Wildcats et meilleur joueur de la saison 2017/18 était en effet honoré, devant son ancien public et sous les yeux de Jay Wright et de tous ses coéquipiers des Knicks, par le retrait de son maillot. Le tout sous la forme d’une grande plaque en bois répertoriant tous ses accomplissements personnels durant ses trois années passées sur le campus.

Figure marquante du programme et plus largement du championnat universitaire de ces dernières années, à l’image de son titre de « basketteur universitaire de la décennie [2010-2020] » que l’on aperçoit ci-dessus, le meneur de New York, comme à son habitude, se voulait sobre et humble, au moment de prendre la parole.

« Quand je me suis engagé [à Villanova], ce n’était pas en espérant voir un jour mon maillot être retiré, ou ma personne être honorée de quelque façon que ce soit. C’était pour aider cette équipe à gagner, à accomplir de grandes choses avec un groupe de gars unique » déclarait-il. « Et nous avons réussi. Ce que nous avons accompli en si peu de temps, c’était particulièrement unique. »

Puis « JB » de remercier tout particulièrement Ryan Arcidiacono, « la raison pour laquelle je voulais venir sur ce campus ». Lui aussi un meneur majeur du programme, l’ancien joueur des Bulls, coéquipier de Jalen Brunson cette saison à New York, était bien sûr présent dans la salle, quelques minutes avant de rejoindre Portland dans le transfert de Josh Hart… « Senior » quand l’actuel chef d’orchestre des Knicks n’était qu’un « freshman », durant la saison 2015/16, il l’avait ainsi pris sous son aile pour lui apprendre les ficelles du métier, avant que Jalen Brunson ne prenne la suite à la tête de l’attaque des Wildcats, pour réaliser la carrière qui est désormais la sienne.

Pour conclure, il n’oubliait pas non plus de penser à tous les autres. « J’ai rencontré des frères pour la vie sur ce campus. Donte [DiVincenzo], Mikal [Bridges], Phil [Booth], Kris [Jenkins], Daniel [Ochefu]… Bien sûr, on retient les titres gagnés, mais les meilleurs moments passés ensemble étaient hors des parquets. »

Une réunion avec Josh Hart pour boucler la soirée

Comme si la soirée n’était pas déjà suffisamment réussie pour lui, Jalen Brunson, quelques minutes après le retrait de son maillot, apprenait en direct, téléphone en main, que les Knicks avaient sécurisé l’arrivée de Josh Hart en provenance de Portland.

Un transfert synonyme de retrouvailles entre les deux anciens Wildcats, coéquipiers entre 2015 et 2017, et d’une explosion de joie impossible à contenir du meneur.

😃 Quand Jalen Brunson découvre que les Knicks ont récupéré Josh Hart. Les deux hommes ont joué ensemble en NCAA. Gagnant au passage un titre à Villanova.pic.twitter.com/x9IJl5gZmL — Basket USA (@basketusa) February 9, 2023