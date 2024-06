En attendant le duo Irving/Doncic, c’est le duo Hardy/Green qui a brillé pour Dallas

Alors qu’ils avaient perdu leurs sept matchs disputés cette saison sans Luka Doncic, les Mavericks ont enfin remporté un match sans leur superstar. Un succès précieux sur le parquet du Jazz.

« Même diminué, ce groupe a cru qu’il pouvait être compétitif » a expliqué Jason Kidd. « Ils ont été en difficulté dès le début, mais vous regardez ce que Hardy et Green ont fait ce soir, deux de nos plus jeunes joueurs… Ce n’est pas facile de gagner dans cette salle ».

Si l’on attend avec impatience les débuts du duo Irving/Doncic à Dallas, c’est un autre tandem qui s’est distingué sur le parquet du Jazz, lundi.

Josh Green (22 ans) et Jaden Hardy (20 ans) ont ainsi tous deux battu leur record en carrière en inscrivant 29 points chacun. Un duo de leaders offensifs inédit qui a permis aux Mavericks d’assommer le Jazz. Ils deviennent au passage le premier duo des Mavs, de moins de 23 ans, à marquer 25 points ou plus dans un même match, depuis le duo composé de Jason Kidd et Jamal Mashburn en 1995.

« Nous savions que nous pouvions gagner avant même le début du match » a avoué Jaden Hardy. « Ils sont sortis s’échauffer alors que le match débutait dans 12 minutes. Ils n’avaient pas l’air de nous prendre au sérieux. Ils étaient nonchalants et quand on a vu ça, on était tous concentrés. » ».

Josh Green a ainsi été efficace au tir avec un 10/17 dont 3/6 à 3-points. Mais le plus impressionnant reste son impact sur le terrain, car durant les 38 minutes qu’il a disputées, son +/- est de +39 !

« +39. Au dernier match, j’étais à -20 » a-t-il constaté. « Je pense que l’équipe a pris personnellement le fait que beaucoup doutaient que nous soyons capables de gagner ce match. Et nous savons que nous avons une équipe forte, du premier au quinzième joueur. Nous nous sommes fait confiance et je pense que cela s’est vu ce soir ».

De son côté, en sortie de banc, Jaden Hardy a également fait preuve d’une belle adresse avec un 8/12 au tir dont 4/6 à 3-points ! Si ses 29 points en 26 minutes sont impressionnants, son +/- de +23 l’est tout autant.

« Luka et Kyrie vont avoir des nuits extraordinaires, mais si nous voulons être une équipe qui va au bout, il faut que le reste soit capable d’élever son niveau » a ainsi ajouté Josh Green.