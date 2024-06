Le match Pistons – Wizards reprogrammé le 7 mars

Bloqués à Dallas pendant trois jours, à cause d’une météo capricieuse, les Pistons n’avaient pas pu revenir dans le Michigan pour recevoir les Wizards. Résultat : la ligue a reporté la rencontre du 1er février.

Une semaine après, la NBA annonce avoir reprogrammé ce match, qui aura donc lieu le 7 mars.

Pour caler cette partie et éviter que Detroit et Washington n’enchaînent alors trois matches en trois jours, la NBA a bricolé dans le calendrier des deux franchises. Ainsi, les Wizards affronteront les Bucks le 5 mars, et non plus le 6, quand les Pistons joueront Portland le 6 mars, et non plus le 7.

Pour résumer : Washington jouera donc Milwaukee le 5, avant un back-to-back contre Detroit et Atlanta le 7 et 8 mars. De son côté, Detroit affrontera Portland le 6 et Washington le 7, avant Charlotte le 9.