Le All-Star Weekend, une vitrine sur l’Utah pour les propriétaires du Jazz

Alors que se déroulait ce lundi, à la Vivint Smart Home Arena du Jazz, la conférence de presse du All-Star Weekend de la semaine prochaine, les propriétaires du club, le couple Ryan et Ashley Smith, ont eu l’occasion de s’exprimer en longueur sur l’importance, pour eux, du retour du weekend de festivités à Salt Lake City, un marché relativement modeste sur la carte NBA, trente ans après l’édition 1993.

« C’est un moment très important, qui va permettre à notre État d’être dans la lumière » confiait en premier lieu Ryan Smith, dont l’espoir est que ce All-Star Weekend soit un évènement inclusif, un moment de rassemblement pour les familles, de l’Utah et d’ailleurs, et une vitrine sur ce que l’Etat a à offrir, à tous points de vue.

« Par le passé, j’ai été à certains évènements du All-Star Weekend et on se disait : ‘j’aimerais simplement pouvoir shooter quelques tirs sur un panier’, et il n’y avait ni ballons ni terrains. Ici, nous avons un complexe avec 14 terrains » a-t-il poursuivi. « Tous les enfants vont pouvoir venir et trouver quelque chose à faire. Que ce soit tirer quelques ballons ou rencontrer une légende, ils pourront s’imprégner pleinement de cette expérience. [L’Utah] est un État qui aime le basket, et [le All-Star Weekend] est une convention sur le basket. »

Adolescent en 1993 quand le All-Star Weekend était pour la dernière fois à Salt Lake City, Ryan Smith se rappelle ne pas avoir pu s’y rendre à cause des prix exorbitants des places. Bien placé pour comprendre que la plupart des familles n’ont pas les moyens de s’offrir des places cette année (les bouquets démarrent à 999 dollars, au minimum), même si l’envie ne manque certainement pas, il appuie alors sur l’importance de rendre financièrement accessibles d’autres évènements du weekend, toujours dans le respect de cette volonté d’être accessible au plus grand nombre.

« En réalité, il n’y a pas tant de places vendues [pour le All-Star Game] au grand public. Il y a les places données au personnel de la ligue, des équipes, aux sponsors, etc. Ce n’est pas un match comme les autres » ajoutait-il. « Il y aura le Jam Session, le HBCU Classic, certains évènements seront même gratuits. Les prix du HBCU Classic démarreront à 10 dollars, à 45 dollars pour le Rising Stars [Challenge]. Il y aura quelque chose, à tout moment, pour tout le monde. C’est très important pour nous, qui avons été dans cette position. »

En somme, Ryan et Ashley Smith espèrent vivre un weekend festif, placé sous le signe de la célébration de l’Utah, par le prisme de la NBA et de son évènement le plus glamour et médiatiquement attirant, dans une ville qui ne l’est pas franchement aux yeux du grand public.

« Nous sommes extrêmement passionnés par l’Utah. Et c’est une super opportunité pour tout le monde de voir ce que nous voyons ici […] C’est génial d’avoir une telle plateforme, et j’ai vraiment hâte d’être à la semaine prochaine » concluait alors ainsi Ashley Smith, quand son mari plaisantait sur le fait de pouvoir de toute façon dormir « toute la semaine d’après » après un weekend à profiter des festivités. « C’est un événement que nous n’avons pas connu depuis 30 ans. Alors on va se régaler, et profiter. J’ai dit à la famille que nous serons débout à six heures du matin. »