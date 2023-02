Tari Eason, un rookie qui ne manque pas de rebond

Pour la première fois depuis le 13 décembre, les Rockets ont remporté deux matchs consécutifs. Deux rencontres remportées sans Kevin Porter Jr ni Jalen Green, tous deux blessés, et mercredi, les hommes de Stephen Silas ont surpris le Thunder (112-106). Si Eric Gordon s’est démarqué avec 25 points, Houston a surtout impressionné dans un tout autre domaine : les rebonds offensifs.

Avec 13.4 rebonds offensifs en moyenne par match, les Rockets sont d’ailleurs la meilleure équipe de la ligue dans cette catégorie. Face au Thunder, ils en ont gobé 24 ! Vingt-quatre rebonds offensifs qui ont généré 25 points supplémentaires. Côté Rockets, un joueur symbolise cette statistique : Tari Eason.

Sur les 24 rebonds offensifs de son équipe, le rookie sorti de LSU en a carrément gobé 12 ! C’est le deuxième plus gros total réalisé par un joueur cette saison en NBA, puisque Steven Adams en avait pris 13 face aux Kings le 1er janvier. Le plus fou, peut-être, c’est que Tari Eason n’a pris qu’un rebond défensif.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un obtenir 12 rebonds offensifs sur 13 au total » a déclaré Stephen Silas, l’entraîneur des Rockets. « Tari Eason a fait tout ce qu’il sait faire. Il a joué en transition, il a fini au cercle, il a gagné des ballons qui trainent, il a bien défendu, et évidemment il était présent au rebond offensif… Il a fait un très bon match ».

Quatre rebonds offensifs sur une seule possession

Symbole de cette domination sous le cercle du Thunder, cette séquence où il en prend quatre de suite avant de subir une faute de Josh Giddey. Preuve de la ténacité du garçon.

« C’était fou » lance son coéquipier Josh Christopher. « Ce qu’a fait Tari au rebond sur cette seule possession était incroyable. On a adoré ! ».

Une folle séquence qui accompagne ses 20 points – un record personnel – pour valider son troisième double-double consécutif. Au final, la copie est propre avec donc 20 points et 13 rebonds dont 12 offensifs en seulement 19 minutes sur le parquet ! Sa capacité à être productif sur de courtes séquences était ce qui avait séduit les dirigeants, et il avait impressionné en Summer League et en présaison, au point d’éclipser Jabari Smith Jr. Peut-il aller encore plus loin ? Pour l’instant, il apprécie de ce rôle « d’energizer ».

« Lorsque vous travaillez et que vous restez fidèle à ce qui vous a mené ici, ce que pensent les gens ou le monde extérieur n’a pas d’importance » lâche-t-il. « Je sais ce que j’apporte. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je veux faire beaucoup d’efforts. Quand on apporte de l’énergie, surtout en sortie de banc, je pense que c’est contagieux. Cela se répercute sur l’équipe dans tous les domaines ».