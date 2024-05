Matisse Thybulle dans le viseur des Kings

Vainqueurs cette nuit des Wolves, les Kings sont solidement installés à la 3e place de la conférence Ouest, et forcément, on commence à réfléchir à la suite, et plus particulièrement aux playoffs. Cela fait 17 ans que la franchise n’y a pas participé, et sans doute qu’il faudra apporter quelques retouches à l’effectif pour bien y figurer.

Selon Marc Stein, les dirigeants se sont renseignés sur la disponibilité de Matisse Thybulle, l’ailier des Sixers. Vu son profil défensif, ce n’est pas surprenant puisque les Kings se classent 21e au classement des meilleures défenses avec 114.5 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. C’est le point faible de l’équipe car l’attaque fonctionne à merveille : 117.2 points inscrits sur 100 possessions. C’est la 2e de toute la NBA, derrière les Nuggets.

Reste à savoir ce que les Kings pourraient proposer en échange alors que le cas Thybulle a toujours divisé aux Sixers, en raison de sa timidité en attaque.

Cette saison, il joue 12 minutes en moyenne pour 2.5 points par match. À Sacramento, Richaun Holmes a son billet de sortie, et il connaît bien les Sixers. Sauf qu’il y a déjà Montrezl Harrell comme doublure de Joel Embiid.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.7 1.2 2.2 1.5 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.5 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.8 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.5 Total 332 21 43.5 33.8 67.9 0.6 1.4 2.0 1.1 1.9 1.5 0.6 0.8 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.