Les Warriors ont-ils vraiment besoin de se renforcer ?

Alors qu’ils entament un nouveau « road trip » de quatre matches, les Warriors viennent de repasser dans le positif avec 25 victoires pour 24 défaites.

Un bilan médiocre pour les champions NBA, et forcément se pose la question d’effectuer un échange pour se donner la maximum de chances de conserver leur titre. Comme tout le monde, Golden State a jusqu’au 9 février pour agir.

« Nous étions dans une meilleure situation l’année dernière au moment de la date-butoir », concède Bob Myers au San Jose Mercury News. « La conséquence, c’est que ça obligerait à vouloir faire davantage. Mais la question suivante est claire : on peut vouloir faire quelque chose, mais qu’est-ce qu’on tente de faire ? »

Un bilan moyen sans véritable lacune ?

Au complet, les Warriors semblent avoir les moyens de conserver leur titre. Lors de grands rendez-vous, on a vu que l’équipe était capable d’évoluer à son meilleur niveau. Le gros manque se situe sous les panneaux où James Wiseman ne parvient toujours pas à se faire une place, et l’apport défensif de Gary Payton II n’a pas été compensé.

Pour le président des Warriors, dont l’avenir est un autre sujet brûlant, il est difficile de pointer du doigt un manque en particulier. Et c’est bien là le problème…

« Je n’ai pas de réponse claire pour expliquer notre bilan, et j’aimerais en avoir une » poursuit ainsi Bob Myers. « Si j’avais une réponse claire sur le fait que nous soyons à environ 50% de victoires, il serait plus facile de changer de position à l’approche de la date limite. Mais en ce qui concerne cette saison, il est difficile de trouver une quelconque cohérence, de cibler quelque chose dont nous sommes sûrs. »

On prêtait l’intention aux Warriors de recruter Alex Caruso, mais les Bulls voudraient carrément deux premiers tours de Draft en échange. Pour renforcer le secteur intérieur, il existe quelques pistes comme PJ Washington (Hornets) ou surtout Jakob Poeltl (Spurs), mais les deux seront « free agents » en juillet, et il sera difficile de les prolonger puisque les finances sont déjà dans le rouge. À moins que Bob Myers opte pour des « vétérans » qui ont leur bon de sortie, comme Eric Gordon aux Rockets ou Rudy Gay au Jazz.

« Ce sera intéressant de voir où tout ça va nous mener » conclut-il. « Je ne me dis pas : ‘Il faut qu’on fasse un échange pour gagner’. Certains le disent. S’il y affectivement un échange qui nous aide à gagner et qui fait sens, on le fera. Mais je ne crois pas qu’il existe un manque flagrant. »