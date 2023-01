Alex Caruso suivi par les Warriors

Il reste quatre semaines aux trente franchises pour effectuer des échanges, et surtout aux candidats au titre pour se renforcer. On pense notamment aux Warriors qui ont atteint la mi-saison dans le négatif, et au-delà des blessures de joueurs majeurs (Stephen Curry et Andrew Wiggins), les champions NBA 2022 sont affaiblis par rapport à la saison passée.

Selon NBC Sports Chicago, les dirigeants auraient un oeil sur Alex Caruso, et on imagine que c’est pour lui confier l’ancien rôle de Gary Payton II. Ancien chouchou du Staples Center, Caruso est un « energizer » des deux côtés du terrain, et c’est clairement ce qui manque à Golden State cette saison. Pour satisfaire les Bulls, les Warriors pourraient lâcher James Wiseman dans un simple « swap » puisque les salaires correspondent. Mais ce n’est pas certain que Chicago se satisfasse d’un pivot, certes prometteur, mais fragile et décevant pour l’instant.

Par ailleurs, ce n’est pas certain que les Bulls soient vendeurs, puisque Lonzo Ball n’est toujours pas revenu. Nos confrères ajoutent que les Knicks seraient aussi sur le coup. La monnaie d’échange serait facile à trouver : Derrick Rose. Mais on n’en est pas encore là…