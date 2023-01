Les Knicks prêts à transférer Derrick Rose… pour son bien

À 34 ans passés, Derrick Rose (5.8 points de moyenne cette saison) traverse une nouvelle situation compliquée sur le plan personnel, puisqu’il n’est désormais plus qu’un « simple » vétéran, payé à encadrer les jeunes pousses des Knicks sans voir beaucoup le parquet.

Forcément, même s’il déclarait ne pas vouloir bouger le mois dernier, la trade deadline risque de lui permettre de changer d’air et l’insider Marc Stein confirme justement que le MVP 2011 reste plus que jamais sur le départ et que les dirigeants new-yorkais ne le retiendront pas coûte que coûte, si une bonne offre arrive sur leur table.

Néanmoins, ces derniers tiendraient aussi à ce que leur meneur y trouve son compte, tant individuellement (avec du temps de jeu) que collectivement (afin de jouer le titre).

Relégué au bout du banc par Jalen Brunson, Immanuel Quickley, Miles McBride ou même RJ Barrett et Quentin Grimes, Derrick Rose ne devrait, en l’état, pas être conservé par New York au-delà de cette saison puisque la franchise possède une « team option » de 15.6 millions de dollars pour l’exercice 2023/24. Vu son nouveau statut, elle semble beaucoup trop onéreuse pour un joueur qui accumule aujourd’hui les « DNP ».

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.