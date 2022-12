Derrick Rose : « Je veux rester ici »

Comme Evan Fournier et Cam Reddish, Derrick Rose est devenu une cheerleader de luxe au bout du banc des Knicks. Tom Thibodeau a choisi de miser sur une rotation courte avec la mise en avant des plus jeunes, et le meneur est sacrifié. Sa relation avec Tom Thibodeau et son statut d’ancien MVP ne pèsent pas lourd dans la balance, surtout que les Knicks restent sur cinq victoires de suite !

« Si on perdait, sans doute (que je penserais aux rumeurs de transfert). Mais j’aime gagner. Je suis un winner » confie-t-il au New York Post. « J’aime être dans un vestiaire où l’atmosphère est uniquement concentrée sur la victoire. Ils ont mis Miles McBride devant moi, mais je ne peux pas détester ce jeune joueur. »

En clair, Derrick Rose ne demandera pas à partir. « Je veux juste rester ici » assure-t-il. « J’essaie de trouver un moyen d’aider davantage l’équipe sans être sur le terrain. Il s’agit de parler davantage, d’exprimer ce que je ressens. De parler des couvertures défensives aux jeunes. D’être un leader par l’exemple. »

Tom Thibodeau lui a expliqué le pourquoi du comment de cette mise à l’écart. Il lui a rappelé que tout allait vite en NBA. Une simple blessure, et on peut se retrouver propulser sur le terrain…

« C’est pour ça que je garde le rythme » conclut-il. « Je ne veux pas me retrouver au fond du trou ou déprimé parce que je ne joue pas. »