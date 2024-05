Trey Lyles, rouage important dans la machine des Kings

Lorsqu’il est arrivé sur le parquet, son équipe avait déjà converti huit paniers à 3-points… en autant de tentatives. En remplaçant Harrison Barnes, l’homme bouillant de ce début de rencontre face aux Grizzlies, Trey Lyles ne voulait surtout pas casser l’ambiance. Alors 14 secondes après son arrivée, il a attendu que Domantas Sabonis fixe et ressorte un bon ballon vers lui.

Son tir transperçait à son tour le filet et Sacramento égalisait un record NBA pour le plus nombre de tirs à 3-points convertis dans un premier quart-temps. « C’est sympa, on a un match mercredi, on va voir si on peut en faire autant », sourit l’ailier fort avant d’ajouter : « Cela montre juste ce dont on est capables collectivement. »

Le joueur de 27 ans pense évidemment aux 37 passes décisives générées par son équipe dans la soirée, à ces tirs pris dans les bons timing, à cette « incroyable énergie » en attaque comme en défense…

Cette démonstration de force collective, face à des Grizzlies privés de Ja Morant et de Steven Adams, vient ainsi effacer la défaite de deux jours plus tôt, face à des 76ers pourtant sans Joel Embiid et James Harden. « Personnellement, je n’ai pas bien joué dans ce match (ndlr : 2 points à 1/3 aux tirs) et l’énergie ne semblait pas être là. On voulait s’assurer de ne pas refaire la même chose », note le 12e choix de la Draft 2015.

Consigne bien reçue et respectée par Trey Lyles qui n’a pas tardé à se mettre dans le rythme offensivement, avec deux premiers paniers primés dans le premier quart-temps. De quoi le rassurer après trois dernières sorties manquées depuis cette distance (1/7 en cumulé).

De kilos en moins, ça aide

« Comme je le dis depuis le début de l’année, personnellement, je ne peux pas contrôler quand la balle va rentrer, combien de minutes je vais jouer. Mais je peux contrôler mon niveau d’effort quand je rentre. J’ai remarqué que lorsque je joue plus dur, plus rapidement et avec plus d’agressivité, je joue plus donc je dois continuer à le faire », constate l’ancien joueur des Spurs ou du Jazz, en notant que la perte de quelques kilos l’aide beaucoup à être plus vif dans ses déplacements.

Si bien qu’en plus de ses 24 points inscrits (8/11 aux tirs dont 6/8 de loin), son record cette saison, il a été l’un des éléments clés dans la grosse défense en fin de rencontre des Kings : seulement 10 points encaissés dans les 12 dernières minutes.

Entre-deux obtenu face à Jaren Jackson Jr, contre par derrière sur Brandon Clarke, interception en deux temps avant de décoller au dunk… « Le coach est orienté sur la défense donc si je suis capable de le faire (se donner en défense) et d’aider l’équipe dans ce secteur, ça m’aide aussi personnellement. »

« Trey mesure 2m06, c’est un gars costaud et expérimenté avec un sens du jeu énorme. Son instinct défensif peut nous aider à atteindre le niveau supérieur. Par le passé les gens disaient : ‘Oh non, il n’est pas un super défenseur…’ Mais si tu as cinq joueurs comme Trey, tu as une plutôt bonne défense parce qu’il va utiliser sa taille. Il n’a pas peur de prendre des coups, il va jouer le rebond et courir en transition. Toutes ces choses sont contagieuses donc on a besoin de sa présence », énumère Mike Brown.

Trey Lyles rappelle que son coach souhaite aussi qu’il shoote dès qu’il est ouvert, en particulier à 3-points. « Donc je vais continuer à le faire », conclut l’intérieur qui se rapproche de ses meilleures moyennes en carrière (38%).

Trey Lyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 UTH 80 17 43.8 38.3 69.5 0.7 3.0 3.7 0.7 1.4 0.3 0.8 0.2 6.1 2016-17 UTH 71 16 36.2 31.9 72.2 0.7 2.6 3.3 1.0 1.4 0.4 0.9 0.3 6.2 2017-18 DEN 73 19 49.1 38.1 70.6 0.8 4.0 4.8 1.3 1.5 0.4 0.8 0.5 9.9 2018-19 DEN 64 18 41.8 25.5 69.8 0.7 3.2 3.8 1.4 1.5 0.5 1.1 0.4 8.5 2019-20 SAN 63 20 44.6 38.7 73.3 1.1 4.6 5.7 1.1 1.6 0.4 0.6 0.4 6.4 2020-21 SAN 23 16 47.8 35.0 65.2 0.4 3.4 3.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.0 5.0 2021-22 * All Teams 75 21 46.6 32.1 80.2 1.2 3.9 5.1 1.2 1.6 0.4 1.0 0.4 10.5 2021-22 * DET 51 19 45.6 30.1 78.4 1.2 3.6 4.8 1.1 1.8 0.4 1.1 0.5 10.4 2021-22 * SAC 24 23 48.9 36.5 85.1 1.2 4.4 5.6 1.3 1.3 0.3 0.8 0.3 10.6 2022-23 SAC 74 17 45.8 36.3 81.5 0.9 3.1 4.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.4 7.6 2023-24 SAC 58 20 44.5 38.4 70.0 1.1 3.4 4.4 1.2 1.5 0.3 0.7 0.3 7.2 Total 581 18 44.3 34.7 74.5 0.9 3.5 4.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.