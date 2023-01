Kristaps Porzingis absent au moins une semaine

Les Wizards n’arrivent vraiment pas à s’en sortir. Les blessures frappent la franchise avec régularité, si bien que dès qu’un joueur quitte l’infirmerie, un autre y entre. Nouvel exemple : alors que Bradley Beal est revenu la semaine dernière, Kristaps Porzingis vient de se blesser…

L’intérieur de Washington s’est tordu la cheville gauche dans le troisième quart-temps du match contre Orlando, remporté samedi soir, et les Wizards ont annoncé que l’ancien de New York et Dallas serait absent pendant au moins une semaine.

Dans le meilleur des cas, le Letton reviendra donc dans les derniers jours de ce mois de janvier. Mais attention, il n’est pas exclu que Porzingis manque plusieurs semaines de compétition.

Injury update: Kristaps Porzingis will be listed as week-to-week with a sprained left ankle.

The injury originally occurred in the third quarter of the team’s win over Orlando on January 21. pic.twitter.com/xlobFnBwzl

— Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2023