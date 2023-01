Les Bucks vont chercher un nouveau point de chute à Serge Ibaka

En grande difficulté chez les Bucks (4.1 points et 2.8 rebonds de moyenne cette saison), dont il est sorti de la rotation à la mi-novembre, Serge Ibaka n’y rejouera plus.

Comme rapporté par The Athletic, l’intérieur de 33 ans va maintenant rester éloigné de l’équipe en attendant que ses dirigeants lui trouvent un nouveau point de chute, d’ici la « trade deadline » du 9 février.

Reste à savoir quelle franchise voudra bien relancer ce joueur, qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis bientôt deux ans. Sujet aux blessures à partir de la saison 2020/21, sa première aux Clippers, le champion 2019 ne parvient pas depuis à retrouver le niveau qui était le sien dans les années 2010, à Oklahoma City puis Toronto (quasiment 14 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne entre 2012/13 et 2019/20).

Clairement sur la pente descendante, Serge Ibaka semble donc arrivé à un tournant de sa carrière même si, en bonne santé, il peut encore rendre de fiers services à une équipe en manque de densité dans sa raquette.