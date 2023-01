Pour Isaac Okoro, 2023 rime avec « enfin adroit »

Lorsqu’il a vu Isaac Okoro seul dans le corner à 3-points, CJ McCollum, à environ trois mètres de lui, a à peine daigné avancer vers lui. Le meneur des Pelicans s’est contenté de lever mollement un bras, comme pour mieux inviter son adversaire à envoyer. Pari payant puisque le joueur des Cavs a manqué la cible.

Ce que CJ McCollum ne savait peut-être pas, c’est que laisser Isaac Okoro ouvert en ce moment est de moins en moins une bonne idée. Réintroduit dans le cinq de Cleveland à la place de Lamar Stevens, le joueur de 21 ans est en pleine confiance.

Depuis six rencontres, le défenseur tourne à 11 points par match, le double de sa moyenne générale, en affichant surtout une adresse extérieure peu commune pour lui. En 2023, il tourne ainsi à 62.5%, avec certes un faible volume (15/24) et beaucoup de tirs ouverts. Mais personne n’est aussi adroit que lui dans la ligue – avec au moins une tentative par match – depuis le passage de la nouvelle année.

« Peu de gens le savent mais Ice est l’un des plus gros bosseurs lorsqu’il s’agit de shooter à 3-points. […] Ce n’est qu’un exemple qui montre à quel point ce travail porte ses fruits. Ice le mérite », félicite Jarrett Allen.

« C’est super sympa de le voir rentrer des tirs. On parle toujours de son éthique de travail. Ça allait finir par se voir. Peu importe que ce soit un jour de match, une séance de tir ou l’entraînement, il suit le même régime chaque jour. […] On va continuer à le placer dans le coin et quand il est ouvert, on va continuer à le servir. Il shoote avec confiance et on croit en lui grâce à son éthique de travail », note Darius Garland.

29% de réussite en décembre…

Cette éthique ne doit pas faire oublier les difficultés au tir du joueur depuis le début de sa carrière. Rookie, il affichait un faiblard 29% à 3-points, avant une meilleure seconde année à 35%. Une montée d’adresse qui ne lui avait pas permis de faire grimper sa moyenne de points, en raison d’une baisse de responsabilités en attaque.

Et cette saison, il était parti sur de très mauvaises bases : pas un seul tir primé converti lors de ses douze premiers matchs (0/12) ! En novembre, l’ailier tournait à 28% de réussite, puis 29% le mois suivant… À voir donc si cette réussite soudaine est « hors sol » ou le signe de véritables progrès.

« Je ne connais personne qui travaille plus dur qu’Isaac. Quand il fournit tout ce travail, on veut qu’il en voie les récompenses », souhaite J.B. Bickerstaff dont le joueur essaie chaque jour depuis l’intersaison de convertir 200 paniers primés à l’entraînement.

Du travail, du travail, encore du travail donc. Isaac Okoro dit ne pas avoir changé ses habitudes en 2023 : « Je fais simplement ce que je fais depuis le début de la saison. Je suis toujours dans le gymnase à shooter, matin et soir. Rien n’a vraiment changé. Les tirs commencent à tomber. C’est un bon signe. Ça montre que le travail que j’ai fait porte ses fruits. Je dois continuer à le faire. »

Que les équipes adverses continuent de l’inviter à shooter ne le tracasse pas. Au contraire. « Je me fiche qu’ils fassent ça. S’ils me laissent ouvert, je vais tirer. Les gars peuvent faire ça autant qu’ils veulent, je vais continuer à tirer avec confiance. Maintenant que le ballon commence à rentrer, la confiance est de plus en plus grande. »