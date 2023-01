Russell Westbrook se défend après sa dernière possession complètement ratée

Comme, la veille, Jordan Clarkson face à ces mêmes Sixers, les Lakers ont très mal joué la dernière possession. Cette fois, c’est Russell Westbrook qui a très mal géré ce ballon de la gagne en jouant le un-contre-un face à Joel Embiid. Il manque une première fois de perdre la ballon, puis ensuite, il vient s’empaler sur le pivot des Sixers. Résultat : une balle perdue, et aucun tir pris ! C’est d’autant plus rageant que Russell Westbrook avait réalisé un grand match jusque-là, et qu’il avait même très bien défendu sur la possession précédente.

« À -1, avec la balle dans les mains de Russ, l’un des meilleurs créateurs et finisseurs au cercle, je suis très à l’aise. Ne vous méprenez pas » assure Darvin Ham. Et quand un journaliste lui demande pourquoi il n’a pas pris de temps-mort, l’entraîneur s’agace : « Je rejoue ce scénario deux fois cette semaine s’il le faut, et deux fois ce dimanche. Il faut juste aller au bout. C’est tout. Etre encore plus agressif pour aller au cercle. C’est aussi simple que ça, et ça n’a pas juste pas fonctionné. »

La frustration de LeBron James

Le problème, c’est que Russell Westbrook n’a jamais été réputé pour être un joueur « clutch », et qu’il la joue tout seul alors qu’il y a LeBron James sur le terrain. Un LeBron qui filera directement aux vestiaires.

« C’est juste frustrant de se retrouver dans ces situations et de ne pas être capable de gagner » regrette l’ailier. « On réalise un stop, on se donne une chance de gagner, mais on ne va pas au bout… On joue du bon basket, mais on ne gagne simplement pas ».

Pour sa part, Russell Westbrook assure qu’il y a faute sur la dernière action (cf la photo ci-dessus). « Embiid m’attrape le poignet. Je n’ai pas pu lever le bras pour shooter. Je n’ai pas pu lever la balle. C’est frustrant, mais je sais qu’un match ne se décide pas sur un tir. »

Pour le pivot des Sixers, c’est Russell Westbrook qui perd le ballon tout seul. « Je ne pense pas avoir commis de faute. C’était physique des deux côtés, et ça aurait pu se siffler de l’autre côté du terrain. Il n’a pas eu de chance parce qu’il a perdu le ballon. Je dirais juste qu’il n’a pas eu de chance. »

À vous de juger.