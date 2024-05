Avec le « game winner », Joel Embiid casse encore le moral du Jazz

Auteur du contre décisif la veille face au Magic, Lauri Markkanen n’est pas en tenue pour ce back-to-back face aux Sixers. Touché à la hanche, le Finlandais assiste impuissant à un premier quart-temps à sens unique de Philadelphie avec un Tyrese Maxey déjà en feu pour donner rapidement 13 points d’avance (22-9). Le Jazz est dans les cordes, et les Sixers insistent pour inscrire 41 points dans ce premier quart-temps à 65% aux tirs.

James Harden en est déjà à six passes, tandis que Talen Horton-Tucker a limité la casse avec un panier au buzzer du milieu de terrain.

Shake Milton prend le relais pour flirter avec les 20 points d’avance, mais l’adresse abandonne les Sixers. Le Jazz, grâce à Horton-Tucker, entame alors sa folle remontée. Jordan Clarkson prend le dessus sur la ligne arrière des Sixers, et le Jazz revient à quatre unités (56-52). C’est finalement Joel Embiid, à la dernière seconde, qui redonne 10 points d’avance à sa formation (66-56).

En deuxième mi-temps, même scénario avec Maxey qui fait mouche de loin pour donner 14 points d’avance (71-57). Sauf que le Jazz, toujours grâce à Horton-Tucker, signe un 9-0 pour recoller au score (81-80). L’attaque des Sixers s’est figée, et il faut des exploits individuels de Maxey et Embiid pour conserver une petite avance (88-85). Après Maxey, c’est Harden qui prend les choses en main, et il délaisse les passes pour briller de loin. Ses deux paniers primés redonnent de l’air aux Sixers (101-93).

Mais cette bouffe d’oxygène est brève, et Jordan Clarkson signe huit points d’affilée pour ramener Utah à deux petits points (110-108). La Vivint Arena gronde, et elle s’enflamme même lorsque Mike Conley égalise, puis quand cette claquette de Walker Kessler les fait passer devant (115-114). Il reste une trentaine de secondes à jouer, tout le public est debout, et Utah est en passe de réaliser le hold-up parfait !

James Harden climatise la salle, mais sur l’attaque suivante, Clarkson plonge dans la défense des Sixers pour marquer un énième panier compliqué, et redonner l’avantage au Jazz (117-116). Il reste 13 secondes à jouer. Temps-mort Doc Rivers, avec la balle pour James Harden. Il est le devant le banc du Jazz, et il joue le pick-and-roll avec Joel Embiid. C’est risqué mais il lui fait une passe dans le dos. La technique d’Embiid fait le reste avec un fadeaway sur une jambe. Philly reprend l’avantage (118-117).

Le dernier ballon est pour le Jazz avec cinq secondes à jouer, et ça se termine sur un affreux shoot à une main de Clarkson acculé contre la ligne de touche. Son tir passe au-dessus de la planche, et le Jazz s’incline, une nouvelle fois, dans les dernières secondes…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Jazz plus agressif. Pourtant privés de la paire Markkanen-Olynyk, le Jazz a dominé sous les panneaux avec 48 prises à 37. Une domination des deux côtés du terrain, qui se traduit par 19 points après des rebonds offensifs, et 20 points sur des contre-attaques. Une performance symbolisée par la sortie parfaite de Walker Kessler : 15 points, 12 rebonds à 100% aux tirs.

Avec Utah, on ne s’ennuie pas… Si vous aimez le suspense, il faut suivre le Jazz. Rien que cette semaine, les joueurs de Will Hardy ont battu le Magic et les Cavaliers dans les dernières secondes, mais ils s’inclinent aussi face aux Grizzlies et les Sixers avec un écart combiné de seulement six points. Et c’est comme ça depuis le début de saison !

TOPS/FLOPS

✅James Harden. Le MVP 2018 joue juste, et il sait lorsqu’il doit faire jouer les autres, ou jouer pour sa pomme. Il prend des risques en attaque avec des passes compliquées, mais ça troue la défense, et à l’arrivée, c’est un nouveau match plein : 31 points, 11 passes, 6 rebonds, et seulement 2 balles perdues.

✅ La paire Maxey-Milton. Ce duo a fait très mal au Jazz en 1ère mi-temps pour creuser l’écart avec de l’adresse de loin et de l’agressivité. Quand il entre en jeu, Milton inscrit ses cinq premiers tirs. Quant à Maxey, il est à 4 sur 6 à 3-points en première mi-temps.

✅ Joel Embiid. Même si on l’a connu plus dominateur (59 points lors du « match aller »), il inscrit 30 points quasiment sur une jambe, et il ne tremble pas au moment de prendre le tir de la gagne.

✅ Jordan Clarkson. Il estime qu’il a sa place au All-Star Game, et difficile de le contredire après une performance comme celle-ci. Il a tenu son équipe à bout de bras. En revanche, son dernier tir gâche la note finale.

✅ Walker Kessler. Il a tenu tête à Embiid, et ce n’est pas un mince exploit, et il a fait chavirer la salle sur cette claquette compliquée à 30 secondes de la fin. On comprend pourquoi le Jazz est allé le chercher à Minnesota.

⛔ Malik Beasley. Titulaire, il s’est troué à 3 sur 14 aux tirs, et il a laissé beaucoup d’espace à Tyrese Maxey puis à Talen Horton-Tucker.

LA SUITE

Utah (22-24) : déplacement à Minnesota lundi pour retrouver encore Rudy Gobert.

Philadelphie (26-16) : back-to-back face aux Lakers ce dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.