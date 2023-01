Vers une absence d’une à deux semaines pour Jaylen Brown

Annoncé absent du match chez les Nets une heure et demie avant le coup d’envoi, Jaylen Brown n’a pas été mis au repos en raison du back-to-back, mais bien d’une blessure, contractée la veille durant son carton (41 points, 12 rebonds) face aux Pelicans.

Gêné à l’adducteur droit, le joueur des Celtics va même rater plus d’une rencontre, puisque son coach, Joe Mazzulla, a déclaré en avant-match qu’il manquerait « probablement une semaine ou deux » à cause de son élongation. Pour l’heure, avant de tabler sur une durée d’indisponibilité exacte, « JB » verra d’abord comment il se sent d’ici samedi, jour de déplacement à Charlotte.

Cette blessure est en tout cas un coup dur pour Boston, leader de la conférence Est, qui devra compenser collectivement les 27.2 points, 7.1 rebonds, 3.2 passes et 1.1 interception de moyenne de Jaylen Brown.