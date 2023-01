Soir de retrouvailles pour Victor Wembanyama, opposé à l’ASVEL, son ancienne équipe, avec Boulogne-Levallois. L’occasion de se tester contre une formation engagée en Euroligue et contre laquelle il aura assurément envie de briller, après son départ surprenant de la dernière intersaison.

Bien contenu par la défense physique qui lui a été proposée par les triples champions de France en titre, et notamment par Yves Pons, Youssoupha Fall, Amine Noua ou même Charles Kahudi, « Wemby » a ainsi eu du mal à peser sur ce match, âpre, serré et disputé. Limité à 4/12 aux tirs, dont 0/4 à 3-pts, et également auteur de quatre fautes, il est néanmoins parvenu à compiler 15 points, 9 rebonds et 5 contres en 31 minutes. Allant chercher ses points sur la ligne (7/7 aux lancers) et brillant défensivement.

Surtout, Victor Wembanyama a su se montrer décisif en toute fin de partie, puisque c’est lui qui a donné la victoire (84-83) aux Mets 92, d’une grosse claquette-dunk à 3.5 secondes de la fin ! Une action que la plupart des observateurs retiendra évidemment mais qui ne doit, néanmoins, pas faire oublier les difficultés rencontrées par le Français face à son « ex ».

Heureusement, Boulogne-Levallois a pu compter sur un super Tremont Waters (28 points, 7 passes, 3 interceptions) pour faire oublier la discrétion offensive du probable futur N°1 de la Draft 2023 et répondre aux coéquipiers de Nando De Colo (14 points, 5 passes) et Yves Pons (16 points, 6 rebonds et un énorme dunk sur le nez de Victor Wembanyama !).

Au forceps, mais en faisant la course en tête durant longtemps, les hommes de Vincent Collet (12-4) attaquent donc la nouvelle année du bon pied, conservant du même coup leur place sur le podium de la Betclic Élite, derrière Monaco (13-3) et à égalité avec Cholet. Prochain rendez-vous pour les Franciliens : dimanche soir, à Dijon.