Face aux rumeurs, Jakob Poeltl pratique la politique de l’Autriche

Comme la saison passée, Jakob Poeltl sait que son nom va circuler en coulisses d’ici le 9 février, date-butoir pour effectuer des échanges. Le pivot des Spurs est dans sa dernière année de contrat, et sa situation contractuelle combinée à sa production en font un élément très intéressant. La saison passée, les Hornets, les Raptors et les Bulls avaient montré un intérêt pour lui, mais Gregg Popovich avait préféré se séparer de Derrick White, cédé aux Celtics.

Est-ce que cette année sera la bonne ? « Je ne me soucie pas vraiment du nombre de rumeurs qu’il y a ou pas » assure Jakob Poeltl. « Je ne les suis même pas vraiment. J’essaie juste de faire ma saison, de jouer mon jeu et ensuite d’essayer de contribuer à la victoire. »

À 27 ans, Jakob Poeltl a franchi un cap aux Spurs, notamment en défense. « C’est devenu un solide pivot titulaire en NBA » estime Dwane Casey qui vient de le croiser avec les Pistons, et qui l’a surtout connu aux Raptors. « Il est intelligent. Il sait comment jouer. Même à mon époque, il sentait très bien le jeu. »

Hermétique au bruits extérieurs

Mêmes compliments chez Coach Pop’ : « C’est un pro confirmé. Il est de plus en plus confiant pour essayer de marquer un peu plus, mais il est le pilier de notre défense et il est productif chaque soir. »

Pour son coéquipier Jason Richardson, Jakob Poeltl « serait un intérieur parfait pour beaucoup d’équipes« . Mais l’Autrichien ne bronche pas. Ce n’est pas le genre à lire Hoopshype chaque matin, ou à suivre les insiders.

« Je ne cherche pas vraiment à savoir ce qui se passe » répète-t-il. « Je n’ai pas de compte Twitter ou de chose comme ça. La plupart des choses me passent au-dessus de la tête. Cela fait partie du business et c’est comme ça que je le gère. Je ne sais pas comment on va finir la saison : si on va réaliser une série, ou si on va récupérer un bon choix de Draft. Il existe tellement de variables, que je ne suis pas concentré là-dessus. Ce sont des réflexions pour l’intersaison. »